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Шустер: Идея создания автономной валютной резервной системы с Россией должна уйти в прошлое. Китай это понимает

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Китайская валюта в 10 раз дороже российской
Китайская валюта в 10 раз дороже российской
Фото: pixabay.com

Идею об автономной резервной системе России и Китая реализовать не удастся, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Европа для Китая гораздо важнее, чем Россия. [...] Американский рынок – это даже говорить не надо: по умолчанию, да [важен]. Поэтому с точки зрения экономической и финансовой – конечно же, там более-менее разговор должен был получиться. Потому что эта идея создания некоей автономной резервной валютной системы с Россией и так далее – я думаю, что это уже должно бы уйти в прошлое. Я думаю, что это нереально", – сказал он.

Телеведущий считает, что "Китай это уже понимает".

"Российская экономика – это уже придаток для Китая, это для Китая не партнер, не конкурент – вообще никто. И рынок никакой", – объяснил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 2021 году Россия включила китайский юань в корзину валют для вложения средств Фонда национального благосостояния, часть международных резервов России держит в юане, писало агентство "Интерфакс".

Стоимость российского рубля составляет около 0,016 доллара, китайского юаня – 0,14 доллара.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Китай, Савик Шустер, валюта, экономика, рубль, юань, финансы, телеведущий
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