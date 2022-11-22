Шустер: Идея создания автономной валютной резервной системы с Россией должна уйти в прошлое. Китай это понимает

"Европа для Китая гораздо важнее, чем Россия. [...] Американский рынок – это даже говорить не надо: по умолчанию, да [важен]. Поэтому с точки зрения экономической и финансовой – конечно же, там более-менее разговор должен был получиться. Потому что эта идея создания некоей автономной резервной валютной системы с Россией и так далее – я думаю, что это уже должно бы уйти в прошлое. Я думаю, что это нереально", – сказал он.

Телеведущий считает, что "Китай это уже понимает".

"Российская экономика – это уже придаток для Китая, это для Китая не партнер, не конкурент – вообще никто. И рынок никакой", – объяснил Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube