​Шустер рассказал, проиграли ли демократы выборы в США и что это значит для Украины

"После итогов американских выборов этот вопрос уже переходит в том числе в политическую плоскость. То есть сейчас вопрос – что будет с помощью Украине. [...] Для Америки, с точки зрения американской, я бы сказал, что демократы выиграли", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что "американцы не любят монополию власти" и обычно партия, которая контролирует Белый дом (сейчас президентом США является Джо Байден из Демократической партии), проигрывает промежуточные выборы.

"В Конгрессе обычно партия, которая в Белом доме, теряет около 28 голосов, если в среднем брать. Это было и при [президенте-демократе Бараке] Обаме. Слушайте, тот же [президент-республиканец Дональд] Трамп на промежуточных выборах потерял 41 голос, если я не ошибаюсь, в Конгрессе. Значит, здесь они потеряют девять максимум голосов демократов. Значит, Сенат они сохранили", – объяснил Шустер.

Телеведущий отметил, что именно в нижней палате Конгресса, Палате представителей, "рождаются" законопроекты и спикером будет представитель Республиканской партии США.

"Конечно же, они будут тормозить помощь Украине. Поэтому так торопится Байден последний пакет – $36–37 млрд – проголосовать еще до конца декабря с тем, чтобы было спокойнее в следующем году. Потому что ему уже протаскивать будет все это сложнее. Надо будет все равно договариваться с тремя-пятью республиканцами", – считает он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube