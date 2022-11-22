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​Шустер рассказал, проиграли ли демократы выборы в США и что это значит для Украины

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Выборы в Конгресс США прошли 8 ноября
Выборы в Конгресс США прошли 8 ноября
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер заявил, что в связи с выборами в Конгресс США наступил "очень серьезный политический момент", связанный с дальнейшей помощью Соединенных Штатов Украине, противостоящей российской агрессии.

"После итогов американских выборов этот вопрос уже переходит в том числе в политическую плоскость. То есть сейчас вопрос – что будет с помощью Украине. [...] Для Америки, с точки зрения американской, я бы сказал, что демократы выиграли", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что "американцы не любят монополию власти" и обычно партия, которая контролирует Белый дом (сейчас президентом США является Джо Байден из Демократической партии), проигрывает промежуточные выборы.

"В Конгрессе обычно партия, которая в Белом доме, теряет около 28 голосов, если в среднем брать. Это было и при [президенте-демократе Бараке] Обаме. Слушайте, тот же [президент-республиканец Дональд] Трамп на промежуточных выборах потерял 41 голос, если я не ошибаюсь, в Конгрессе. Значит, здесь они потеряют девять максимум голосов демократов. Значит, Сенат они сохранили", – объяснил Шустер.

Телеведущий отметил, что именно в нижней палате Конгресса, Палате представителей, "рождаются" законопроекты и спикером будет представитель Республиканской партии США.

"Конечно же, они будут тормозить помощь Украине. Поэтому так торопится Байден последний пакет – $36–37 млрд – проголосовать еще до конца декабря с тем, чтобы было спокойнее в следующем году. Потому что ему уже протаскивать будет все это сложнее. Надо будет все равно договариваться с тремя-пятью республиканцами", – считает он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и большого числа госслужащих на уровне местных общин. До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.

В Сенате Демократическая партия получила как минимум 50 мест, в то время как Республиканская – 49. 6 декабря должен пройти второй тур выборов в штате Джорджия, где сенатором также может стать представитель демократов, сообщала The Washington Post. Однако даже в случае победы кандидата от Республиканской партии в Сенате республиканцы уже не смогут получить большинство.

В Палате представителей республиканцы преодолели порог в 218 мест и взяли ее под контроль.

Первое заседание нового состава Конгресса состоится 3 января 2023 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Савик Шустер, выборы, Конгресс США, Белый дом, Республиканская партия, законопроект, выборы в США, Демократическая партия
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