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Шустер: Традиционные спонсоры республиканцев не готовы сейчас ставить на Трампа и давать деньги

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Трамп уже объявил, что снова будет бороться за должность президента США
Трамп уже объявил, что снова будет бороться за должность президента США
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер заявил, что бывший президент США Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию, теряет поддержку тех сторонников, которые могли бы финансировать его избирательную кампанию.

Речь об этом зашла после вопроса Бацман о губернаторе штата Флорида республиканце Роне Десантисе, который в ноябре был переизбран на эту должность.

"Что касается Трампа, то большинство людей, которые стояли на его позиции о том, что [президентские] выборы 2020 года были сфальсифицированы, проиграли. Большинство людей, которые не выступили против 6 января, то есть попытки захвата Капитолия и вооруженной атаки, – эти люди проиграли. И вот вы упомянули Рона Десантиса. Это интересно. Он [...] выиграл у себя на 20% [разницы от ближайшего конкурента]. А Трамп во Флориде выиграл на 3 [процента]", – сказал Шустер.

Он отметил, что в журналистике его учили: "Следи за деньгами".

"Я вот вижу, что традиционные спонсоры Республиканской партии, которые [...] жертвовали деньги на Трампа, спонсируя Республиканскую партию, – они не совсем готовы сейчас на Трампа ставить. Они не готовы давать на него деньги. Поэтому посмотрим. Я думаю, там еще все впереди", – объяснил телеведущий.

Шустер сказал, "что Трамп ошибается, если считает, что внезапно Америка вдруг его опять вернет в Белый дом".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

6 января 2020 года на митинге перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на президентских выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

16 ноября 2022 года Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии на выборах президента в 2024 году.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Савик Шустер, выборы, Флорида, Алеся Бацман, деньги, Дональд Трамп, Республиканская партия, телеведущий
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