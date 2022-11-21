Шустер: Традиционные спонсоры республиканцев не готовы сейчас ставить на Трампа и давать деньги

Речь об этом зашла после вопроса Бацман о губернаторе штата Флорида республиканце Роне Десантисе, который в ноябре был переизбран на эту должность.
"Что касается Трампа, то большинство людей, которые стояли на его позиции о том, что [президентские] выборы 2020 года были сфальсифицированы, проиграли. Большинство людей, которые не выступили против 6 января, то есть попытки захвата Капитолия и вооруженной атаки, – эти люди проиграли. И вот вы упомянули Рона Десантиса. Это интересно. Он [...] выиграл у себя на 20% [разницы от ближайшего конкурента]. А Трамп во Флориде выиграл на 3 [процента]", – сказал Шустер.
Он отметил, что в журналистике его учили: "Следи за деньгами".
"Я вот вижу, что традиционные спонсоры Республиканской партии, которые [...] жертвовали деньги на Трампа, спонсируя Республиканскую партию, – они не совсем готовы сейчас на Трампа ставить. Они не готовы давать на него деньги. Поэтому посмотрим. Я думаю, там еще все впереди", – объяснил телеведущий.
Шустер сказал, "что Трамп ошибается, если считает, что внезапно Америка вдруг его опять вернет в Белый дом".
6 января 2020 года на митинге перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на президентских выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.
Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
16 ноября 2022 года Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии на выборах президента в 2024 году.