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Трамп официально объявил об участии в следующих выборах президента США

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Согласно опросу, 80% республиканцев в США относятся к Трампу положительно
Согласно опросу, 80% республиканцев в США относятся к Трампу положительно
Скриншот: СNN / Twitter

45-й президент США Дональд Трамп 16 ноября объявил о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии на выборах главы государства в 2024 году. Трансляцию его выступления перед сторонниками во Флориде Guardian вел в YouТube.

За несколько часов до этого, по сообщению Reuters, помощники Трампа подали официальную заявку в Федеральную избирательную комиссию США.

"Для того чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", – объявил он.

Трамп сказал о том, что Америка находится "в ужасном состоянии", и возложил вину за это на президента США Джо Байдена и Демократическую партию. Он подчеркнул, что в годы его президентства в мире было "больше стабильности", и если бы он находился у власти, то "не было бы войны в Украине".

После четырехлетнего пребывания в Белом доме Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

При этом поддержка Трампа среди однопартийцев остается высокой. Согласно результатам опроса, опубликованного Civiqs, 80% относятся к нему положительно, и это лишь на 11% меньше, чем в день выборов в 2020 году.

Байден уже выступил с критикой Трампа, разместив в Twitter ролик о политическом наследии своего предшественника на посту главы США.

"Он подвел Америку", – написал он.

Контекст:

Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.

Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

В июле 2022 года Трамп заявил, что хочет снова стать президентом США.

Байден тоже будет баллотироваться на следующих президентских выборах.

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, Дональд Трамп, Республиканская партия, выборы в США
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