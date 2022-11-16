Трамп официально объявил об участии в следующих выборах президента США

За несколько часов до этого, по сообщению Reuters, помощники Трампа подали официальную заявку в Федеральную избирательную комиссию США.
"Для того чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", – объявил он.
Трамп сказал о том, что Америка находится "в ужасном состоянии", и возложил вину за это на президента США Джо Байдена и Демократическую партию. Он подчеркнул, что в годы его президентства в мире было "больше стабильности", и если бы он находился у власти, то "не было бы войны в Украине".
JUST IN: Former President Donald Trump announces another run for the White House and enters the 2024 race, aiming to become only the second US president ever elected to two nonconsecutive terms. https://t.co/RTLP0FmAcL pic.twitter.com/2C83Fuhyfh— CNN (@CNN) November 16, 2022
После четырехлетнего пребывания в Белом доме Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
При этом поддержка Трампа среди однопартийцев остается высокой. Согласно результатам опроса, опубликованного Civiqs, 80% относятся к нему положительно, и это лишь на 11% меньше, чем в день выборов в 2020 году.
Байден уже выступил с критикой Трампа, разместив в Twitter ролик о политическом наследии своего предшественника на посту главы США.
"Он подвел Америку", – написал он.
Donald Trump failed America. pic.twitter.com/fylyocYcse— Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2022
Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.
Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.
В июле 2022 года Трамп заявил, что хочет снова стать президентом США.
Байден тоже будет баллотироваться на следующих президентских выборах.