Трамп официально объявил об участии в следующих выборах президента США

За несколько часов до этого, по сообщению Reuters, помощники Трампа подали официальную заявку в Федеральную избирательную комиссию США.

"Для того чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", – объявил он.

Трамп сказал о том, что Америка находится "в ужасном состоянии", и возложил вину за это на президента США Джо Байдена и Демократическую партию. Он подчеркнул, что в годы его президентства в мире было "больше стабильности", и если бы он находился у власти, то "не было бы войны в Украине".

JUST IN: Former President Donald Trump announces another run for the White House and enters the 2024 race, aiming to become only the second US president ever elected to two nonconsecutive terms. https://t.co/RTLP0FmAcL pic.twitter.com/2C83Fuhyfh — CNN (@CNN) November 16, 2022

После четырехлетнего пребывания в Белом доме Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

При этом поддержка Трампа среди однопартийцев остается высокой. Согласно результатам опроса, опубликованного Civiqs, 80% относятся к нему положительно, и это лишь на 11% меньше, чем в день выборов в 2020 году.

Байден уже выступил с критикой Трампа, разместив в Twitter ролик о политическом наследии своего предшественника на посту главы США.

"Он подвел Америку", – написал он.