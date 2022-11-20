Шустер о приговоре Гиркину: Гордон сделал великое дело: заставил террориста публично признаться, что он – террорист

"Я думаю, что это важное интервью. Если бы у меня получилось взять интервью у [террориста] Бен Ладена, я бы это сделал", – сказал Шустер.
Телеведущий отметил, что в свое время он побывал в столице Ирака Багдаде после захода туда американских войск, и тогда у всех западных журналистов, с которыми он общался, "была одна цель" – найти диктатора Саддама Хусейна "до ЦРУ", и ради этого журналисты разъезжались по утрам с вопросом: "Где же он может быть?"
"Да, нас ЦРУ опередило, но мы бы все... Потому что, ясное дело, журналист может задать те вопросы и показать общественности, обществу, всем – кто этот человек и что это за человек", – объяснил Шустер.
Он подчеркнул, что секретные службы "никогда ничего не скажут и не покажут".
"Поэтому Дима [Гордон] сделал великое дело, с моей точки зрения, потому что он заставил террориста признаться, что он – террорист. Публично. И даже гордясь каким-то образом", – заявил Шустер.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы (JIT), рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).
17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в крушении рейса МН17. Они были приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.
Еще один обвиняемый – Пулатов – признан невиновным, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет.
Следствие по делу MH17 продолжается, в 2023 году обвинения могут предъявить экипажу установки "Бук" и тем, кто отправил ее из РФ в Украину, сообщили в JIT.