Шустер о приговоре Гиркину: Гордон сделал великое дело: заставил террориста публично признаться, что он – террорист

Шустер подчеркнул, что секретные службы "никогда ничего не скажут и не покажут" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я думаю, что это важное интервью. Если бы у меня получилось взять интервью у [террориста] Бен Ладена, я бы это сделал", – сказал Шустер.

Телеведущий отметил, что в свое время он побывал в столице Ирака Багдаде после захода туда американских войск, и тогда у всех западных журналистов, с которыми он общался, "была одна цель" – найти диктатора Саддама Хусейна "до ЦРУ", и ради этого журналисты разъезжались по утрам с вопросом: "Где же он может быть?"

"Да, нас ЦРУ опередило, но мы бы все... Потому что, ясное дело, журналист может задать те вопросы и показать общественности, обществу, всем – кто этот человек и что это за человек", – объяснил Шустер.

Он подчеркнул, что секретные службы "никогда ничего не скажут и не покажут".

"Поэтому Дима [Гордон] сделал великое дело, с моей точки зрения, потому что он заставил террориста признаться, что он – террорист. Публично. И даже гордясь каким-то образом", – заявил Шустер.

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