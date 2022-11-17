ГОРДОН
 
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко ответственными за катастрофу MH17

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17 ноября суд в Гааге провел заседание по делу MH17
17 ноября суд в Гааге провел заседание по делу MH17
Фото: EPA

Окружной суд Гааги на заседании 17 ноября признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17. В отношении россиянина Олега Пулатова суд решил, что его нужно оправдать. Об этом заявил судья Хендрик Стенхейс, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Суд считает, что нет никаких доказательств, что обвиняемые были группировкой, которая специально организовалась, чтобы сбить самолет. Но при этом каждый из обвиняемых может рассматриваться как соучастник преступления, который играл определенную роль в сбитии самолета. Это определяется понятием функционального соучастия в преступлении", – сказал судья.

По заявлению суда, обвиняемый Харченко приказал своим подчиненным переместить "Бук" на локацию возле Первомайского Донецкой области. После этого была получена информация, что ЗРК успешно использовали. Тогда установку по приказу Дубинского опять переместили.

"Поскольку Харченко лично отвечал за перемещение установки, он считается соучастником преступления. Также он ответственен за действия своих подчиненных по запуску ракеты... Суд оценивает роль Харченко как ответственного за совершение преступления", – сказал судья.

Дубинский, по данным суда, организовал перемещение ЗРК на место удара и его охрану. Он также отдавал приказы людям, которые управляли установкой.

"Суд считает, что это было ключевым вопросом в совершении преступления, поэтому это нельзя считать только соучастием. Это ответственность за перемещение установки после ее использования", – сказал Стенхейс.

Гиркин, по словам судьи, на операционном уровне был самым высокопоставленным военным лидером группировки "ДНР", а потому был ответственен за боевые действия, которые совершали боевики. Также он был на связи с Москвой по вопросам боевых действий по захвату территорий Украины.

"Единственной возможной целью получения установок, таких как "Бук", было использование в вооруженном конфликте с Украиной... Доказательства не показывают, что Гиркин лично знал, что будет сбит самолет MH17, перед тем, как это произошло. Поэтому он не является соучастником в традиционном смысле. Однако он был проинформирован о том, как происходят бои, отдавал приказы и был ответственен за боевые действия, но не давал приказа о запуске ракеты лично", – сказал судья.

Стенхейс добавил, что Гиркин имел полномочия отменить решение об ударе из "Бука". Также, согласно перехватам, он отдавал наказы о перемещении установки на территорию России после запуска ракеты.

"Суд считает доказанным, что Гиркин имел контроль над использованием установки и должен был понимать последствия такого использования. Таким образом, Гиркин является функциональным соучастником", – подытожил Стенхейс.

Что касается Пулатова, то суд заявил, что обвинением не доказано, что тот находился на связи с командой "Бука" и имел к запуску непосредственное отношение, хотя и определенно знал о соответствующих планах.

"Суд приходит к выводу, что нет доказательств, что Пулатов внес какой-то вклад в пуск системы, поэтому он не несет уголовной ответственности. Пулатова нужно оправдать", – заявил судья.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Нидерланды, самолет, крушение, Игорь Гиркин, MH17, Сергей Дубинский, суд, Олег Пулатов, Леонид Харченко
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