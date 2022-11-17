ГОРДОН
 
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

“Годы работы, тома показаний, новаторские методы расследования“. Мамедов рассказал о сегодняшнем оглашении приговора по делу MH17

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Boeing 777 рейса MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области
Boeing 777 рейса MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области
Фото: EPA

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов напомнил, что сегодня в 14.30 по Киеву будет оглашен приговор по делу MH17.

Следить за судом можно по ссылке.

"Этому приговору предшествовали годы работы, тома свидетельских показаний и применение новаторских методов расследования", – написал бывший замгенпрокурора.

"Прошло более восьми лет после катастрофы МН17, унесшей жизни 298 человек. За это время, несмотря на многочисленные препятствия, в том числе отсутствие доступа к месту крушения, дискредитирующую кампанию, Украина, Нидерланды, Малайзия, Бельгия и Австралия организовали объединенную следственную группу. 9 марта 2020 года началось первое судебное заседание", – отметил он.

Приговор будут заслушивать четверо подсудимых: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"Следствием установлена их причастность к доставке и переброске российского "Бука" на подконтрольную России территорию с последующим использованием в военных целях", – добавил Мамедов.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Нидерланды, авиакатастрофа, Донбасс, крушение, Игорь Гиркин, MH17, приговор, Сергей Дубинский, Гюндуз Мамедов, суд, Олег Пулатов, Леонид Харченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк в трикотажном топе засветила рельеф груди
Никитюк в трикотажном топе засветила рельеф груди
"Красивая пара". 48-летний Арестович показал селфи в обнимку с 35-летней женой
"Красивая пара". 48-летний Арестович показал селфи в обнимку с 35-летней женой
Проживающая в США Jerry Heil прокомментировала свой выход в финал украинского нацотбора
Проживающая в США Jerry Heil прокомментировала свой выход в финал украинского нацотбора
"Так похожи". Проживающий в США Ступка показал фото с пятилетней дочерью от бывшей жены
"Так похожи". Проживающий в США Ступка показал фото с пятилетней дочерью от бывшей жены
"Джигурда сменил украинское гражданство на российское". Демин назвал причину
"Джигурда сменил украинское гражданство на российское". Демин назвал причину
Названы имена 10 финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена 10 финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле
С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле
  Создатель Масяни и лидер "Ногу свело!" в новом клипе показали Путина со следами крови на лице, отправляющего зомби на войну. Видео
  Создатель Масяни и лидер "Ногу свело!" в новом клипе показали Путина со следами крови на лице, отправляющего зомби на войну. Видео
"Настроение летать и плакать дождем". Джамала снялась в топе-облаке
"Настроение летать и плакать дождем". Джамала снялась в топе-облаке
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне
Loboda анонсировала премьеру песни на украинском языке. Филолог Авраменко заявил, что в названии есть орфографическая ошибка
Loboda анонсировала премьеру песни на украинском языке. Филолог Авраменко заявил, что в названии есть орфографическая ошибка
"Она не права. Я ехала по главной". Жена Павлика в Киеве попала в ДТП
"Она не права. Я ехала по главной". Жена Павлика в Киеве попала в ДТП
"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио
"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио
  "На Кремлі вже тризуб і русня повтікала". Никитюк перепела хит Ротару, посвятив его освобождению Херсона
  "На Кремлі вже тризуб і русня повтікала". Никитюк перепела хит Ротару, посвятив его освобождению Херсона
"Срамота", "Нашла брата-близнеца". Волочкова показала фото из парилки с банщиком
"Срамота", "Нашла брата-близнеца". Волочкова показала фото из парилки с банщиком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (355712)
2
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (239941)
3
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (151833)
4
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (128458)
5
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (123239)
6
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил (97263)
7
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (94133)
8
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками (85295)
 
 
 
 