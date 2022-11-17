“Годы работы, тома показаний, новаторские методы расследования“. Мамедов рассказал о сегодняшнем оглашении приговора по делу MH17

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"Этому приговору предшествовали годы работы, тома свидетельских показаний и применение новаторских методов расследования", – написал бывший замгенпрокурора.

1/3 * Today at 1.30pm (#Amsterdam), 2.30pm (#Kyiv) the verdict in #MH17 case will be pronounced.

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This verdict was preceded by years of work, volumes of testimony, and the use of innovative investigative methods. — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) November 17, 2022

"Прошло более восьми лет после катастрофы МН17, унесшей жизни 298 человек. За это время, несмотря на многочисленные препятствия, в том числе отсутствие доступа к месту крушения, дискредитирующую кампанию, Украина, Нидерланды, Малайзия, Бельгия и Австралия организовали объединенную следственную группу. 9 марта 2020 года началось первое судебное заседание", – отметил он.

Приговор будут заслушивать четверо подсудимых: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"Следствием установлена их причастность к доставке и переброске российского "Бука" на подконтрольную России территорию с последующим использованием в военных целях", – добавил Мамедов.