“Годы работы, тома показаний, новаторские методы расследования“. Мамедов рассказал о сегодняшнем оглашении приговора по делу MH17

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"Этому приговору предшествовали годы работы, тома свидетельских показаний и применение новаторских методов расследования", – написал бывший замгенпрокурора.
1/3 * Today at 1.30pm (#Amsterdam), 2.30pm (#Kyiv) the verdict in #MH17 case will be pronounced.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) November 17, 2022
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This verdict was preceded by years of work, volumes of testimony, and the use of innovative investigative methods.
"Прошло более восьми лет после катастрофы МН17, унесшей жизни 298 человек. За это время, несмотря на многочисленные препятствия, в том числе отсутствие доступа к месту крушения, дискредитирующую кампанию, Украина, Нидерланды, Малайзия, Бельгия и Австралия организовали объединенную следственную группу. 9 марта 2020 года началось первое судебное заседание", – отметил он.
Приговор будут заслушивать четверо подсудимых: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
"Следствием установлена их причастность к доставке и переброске российского "Бука" на подконтрольную России территорию с последующим использованием в военных целях", – добавил Мамедов.
3/3 The sentence will be heard by 4 defendants: * Hirkin, Dubinsky, Pulatov and * Kharchenko. The investigation established their involvement in the of the delivery and deployment of the * “Buk” MS to the #Russian controlled territory with subsequent use for military purposes.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) November 17, 2022
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.
Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.