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Гаагский суд оглашает решение по делу MH17. Трансляция

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Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Окружной суд Гааги объявляет решение по делу о катастрофе пассажирского самолета компании Malaysia Airlines рейса MH17, упавшего в 2014 году на Донбассе. Заседание с переводом на украинский транслирует Общественное.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, авиакатастрофа, крушение, Гаага, MH17, Malaysia Airlines, суд
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