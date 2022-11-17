Дело MH17. Гаагский суд подтвердил, что самолет сбили с "Бука"

"Суд считает, что MH17 был сбит ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском, в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа", – заявил председательствующий судья Хендрик Стенхейс.
Также, по словам судьи, в момент падения Boeing в 2014 году Украина находилась в вооруженном конфликте с группировкой "ДНР", которая, в свою очередь, была под контролем России.
В подтверждения подконтрольности "ДНР" России суд заявил, что многие предводители сепаратистов были тесно связаны с руководством РФ. В частности, "премьер-министр ДНР" Александр Бородай называл советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова "своим человеком в Кремле". Кроме того, Кремль согласовал назначение на "министерские посты" и координировал поставки российских вооружений на Донбасс, добавил судья.
"Россия имела решающее влияние в ситуации с "ДНР", начиная с мая 2014 года, участвовала в координации военных действий и самостоятельно брала участие в военных действиях на украинской территории... Россия в целом контролировала "ДНР", – сказал Стенхейс.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.
Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.