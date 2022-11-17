Дело MH17. Гаагский суд подтвердил, что самолет сбили с "Бука"

"Суд считает, что MH17 был сбит ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском, в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа", – заявил председательствующий судья Хендрик Стенхейс.

Также, по словам судьи, в момент падения Boeing в 2014 году Украина находилась в вооруженном конфликте с группировкой "ДНР", которая, в свою очередь, была под контролем России.

В подтверждения подконтрольности "ДНР" России суд заявил, что многие предводители сепаратистов были тесно связаны с руководством РФ. В частности, "премьер-министр ДНР" Александр Бородай называл советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова "своим человеком в Кремле". Кроме того, Кремль согласовал назначение на "министерские посты" и координировал поставки российских вооружений на Донбасс, добавил судья.

"Россия имела решающее влияние в ситуации с "ДНР", начиная с мая 2014 года, участвовала в координации военных действий и самостоятельно брала участие в военных действиях на украинской территории... Россия в целом контролировала "ДНР", – сказал Стенхейс.