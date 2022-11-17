ГОРДОН
 
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Дело MH17. Гаагский суд подтвердил, что самолет сбили с "Бука"

Суд в Гааге оглашает 17 ноября решение по делу MH17
Суд в Гааге оглашает 17 ноября решение по делу MH17
Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

Гаагский суд на заседании 17 ноября подтвердил, что самолет Boeing 777, потерпевший крушение на Донбассе в 2014 году, был сбит системой "Бука". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Суд считает, что MH17 был сбит ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском, в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа", – заявил председательствующий судья Хендрик Стенхейс.

Также, по словам судьи, в момент падения Boeing в 2014 году Украина находилась в вооруженном конфликте с группировкой "ДНР", которая, в свою очередь, была под контролем России.

В подтверждения подконтрольности "ДНР" России суд заявил, что многие предводители сепаратистов были тесно связаны с руководством РФ. В частности, "премьер-министр ДНР" Александр Бородай называл советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова "своим человеком в Кремле". Кроме того, Кремль согласовал назначение на "министерские посты" и координировал поставки российских вооружений на Донбасс, добавил судья.

"Россия имела решающее влияние в ситуации с "ДНР", начиная с мая 2014 года, участвовала в координации военных действий и самостоятельно брала участие в военных действиях на украинской территории... Россия в целом контролировала "ДНР", – сказал Стенхейс.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Нидерланды, авиакатастрофа, крушение, Гаага, MH17, суд, Хендрик Стейнхейс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи
"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи
"Такая бомба!" Кардашян снялась в микрокупальниках. Фото
"Такая бомба!" Кардашян снялась в микрокупальниках. Фото
"Жить без этого не могу". Жена Тигипко показала растяжку и постояла на гвоздях. Фото
"Жить без этого не могу". Жена Тигипко показала растяжку и постояла на гвоздях. Фото
Клопотенко объяснил, почему на палянице есть надрез. По мнению эксперта, это связано с "соседями" Украины
Клопотенко объяснил, почему на палянице есть надрез. По мнению эксперта, это связано с "соседями" Украины
Какая хорошенькая. Малая, рви всех". Дзюдоистка Белодед восхитила сеть ярким пляжным образом
Какая хорошенькая. Малая, рви всех". Дзюдоистка Белодед восхитила сеть ярким пляжным образом
Никитюк в трикотажном топе засветила рельеф груди
Никитюк в трикотажном топе засветила рельеф груди
"Красивая пара". 48-летний Арестович показал селфи в обнимку с 35-летней женой
"Красивая пара". 48-летний Арестович показал селфи в обнимку с 35-летней женой
Проживающая в США Jerry Heil прокомментировала свой выход в финал украинского нацотбора
Проживающая в США Jerry Heil прокомментировала свой выход в финал украинского нацотбора
"Так похожи". Проживающий в США Ступка показал фото с пятилетней дочерью от бывшей жены
"Так похожи". Проживающий в США Ступка показал фото с пятилетней дочерью от бывшей жены
"Джигурда сменил украинское гражданство на российское". Демин назвал причину
"Джигурда сменил украинское гражданство на российское". Демин назвал причину
Названы имена 10 финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена 10 финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле
С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле
  Создатель Масяни и лидер "Ногу свело!" в новом клипе показали Путина со следами крови на лице, отправляющего зомби на войну. Видео
  Создатель Масяни и лидер "Ногу свело!" в новом клипе показали Путина со следами крови на лице, отправляющего зомби на войну. Видео
"Настроение летать и плакать дождем". Джамала снялась в топе-облаке
"Настроение летать и плакать дождем". Джамала снялась в топе-облаке
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (369206)
2
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (246578)
3
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (128656)
4
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (123790)
5
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил (98673)
6
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (94808)
7
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками (85655)
8
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (65347)
 
 
 
 