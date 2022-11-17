Дело MH17. Суд в Гааге приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному сроку

"Доказанная вина и причиненный вред настолько серьезные, что может применяться только максимальный срок наказания – то есть пожизненное заключение. Суд осознает, что такой приговор не может сократить страдания родственников жертв, но они могут найти утешение в том, что теперь доказана вина тех, кто ответственен [за совершение преступления]", – подчеркнул он.
Стейнхейс добавил, что любое наказание с ограниченным сроком тюремного заключения будет непропорциональным причиненному вреду.
В течение 14 дней обвиняемые могут обжаловать решение суда. По истечении этого срока, – если не будет подана апелляция, – приговор вступит в силу. 18 ноября текст решения должен быть опубликован на сайте суда на английском языке, заключил председательствующий.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).
Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Остальные подозреваемые были признаны виновными. Суд, таким образом, удовлетворил ходатайство прокуратуры о максимальном сроке заключения для Гиркина, Дубинского и Харченко.