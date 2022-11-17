Дело MH17. Суд в Гааге приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному сроку

"Доказанная вина и причиненный вред настолько серьезные, что может применяться только максимальный срок наказания – то есть пожизненное заключение. Суд осознает, что такой приговор не может сократить страдания родственников жертв, но они могут найти утешение в том, что теперь доказана вина тех, кто ответственен [за совершение преступления]", – подчеркнул он.

Стейнхейс добавил, что любое наказание с ограниченным сроком тюремного заключения будет непропорциональным причиненному вреду.

В течение 14 дней обвиняемые могут обжаловать решение суда. По истечении этого срока, – если не будет подана апелляция, – приговор вступит в силу. 18 ноября текст решения должен быть опубликован на сайте суда на английском языке, заключил председательствующий.