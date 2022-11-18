Следствие по делу MH17 продолжается, в 2023 году обвинения могут предъявить экипажу российского "Бука" – JIT

"Часть расследования еще продолжается. Оно касается тех, кто был членом команды, руководившей установкой "Бук", и тех, кто позволил ей приехать из России на территорию Украины. Мы ожидаем, что в начале следующего года, скорее всего, весной мы можем иметь результаты нашего расследования, и мы объявим его результаты", – сказала она.

Бутцелар заявила, что удовлетворена результатами расследования, которое позволило доказать вину троих подозреваемых.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

17 ноября 2022 года суд огласил вердикт по делу: Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Трое других подозреваемых были признаны виновными и приговорены к пожизненному тюремному заключению. В течение 14 дней приговор может быть обжалован.