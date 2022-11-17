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Зеленский о приговоре по делу МН17: Нужно, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики

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Зеленский: Необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям
Зеленский: Необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский считает важным сегодняшнее решение Окружного суда Гааги по делу о катастрофе самолета рейса МН17, но подчеркивает необходимость привлечь к ответственности заказчиков преступления.

Об этом он написал в Twitter 17 ноября. 

"Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбитии MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным", – заявил он. 

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Приговор огласили 17 ноября 2022 года. Пулатов был оправдан, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей пассажирский самолет. Остальные подозреваемые были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению (заочно). Суд, таким образом, удовлетворил ходатайство прокуратуры о максимальном сроке заключения для Гиркина, Дубинского и Харченко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: самолет, Гаага, Игорь Гиркин, MH17, приговор, Владимир Зеленский, суд, Леонид Харченко
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