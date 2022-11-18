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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Приговор для Гиркина и роль в этом Гордона, полный блэкаут, Путин готовит "народную войну". Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер говорил о:

  • вердикте Гаагского суда в деле об уничтожении малазийского боинга MH17 — главарь "ДНР" в 2014 году Игорь Гиркин (Стрелков) заочно приговорен к пожизненному заключению,
  • возобновлении ракетных обстрелов Украины и значении "Польского инцидента", когда во время атаки на Украину одна ракета взорвалась на территории Польши,
  • саммите G20 на Бали и "мирном плане" президента Украины Владимира Зеленского,
  • решении Генассамблеи ООН об обеспечении репараций в связи с агрессией России против Украины,
  • почему "коллективный Запад" еще осторожничает с Россией,
  • как Китай терпеливо выстраивает с США биполярный мир,
  • результатах промежуточных выборов в Конгресс США и желании экс-президента Дональда Трампа снова участвовать в президентских выборах в 2024 года.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он эмигрировал с родителями в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.

Теги: Россия, США, Украина, Китай, Польша, ООН, война, Конгресс США, агрессия, Игорь Гиркин, приговор, ДНР, Владимир Зеленский, журналисты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, репарации
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