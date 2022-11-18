Приговор для Гиркина и роль в этом Гордона, полный блэкаут, Путин готовит "народную войну". Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Шустер говорил о:

вердикте Гаагского суда в деле об уничтожении малазийского боинга MH17 — главарь "ДНР" в 2014 году Игорь Гиркин (Стрелков) заочно приговорен к пожизненному заключению,

возобновлении ракетных обстрелов Украины и значении "Польского инцидента", когда во время атаки на Украину одна ракета взорвалась на территории Польши,

саммите G20 на Бали и "мирном плане" президента Украины Владимира Зеленского,

решении Генассамблеи ООН об обеспечении репараций в связи с агрессией России против Украины,

почему "коллективный Запад" еще осторожничает с Россией,

как Китай терпеливо выстраивает с США биполярный мир,

результатах промежуточных выборов в Конгресс США и желании экс-президента Дональда Трампа снова участвовать в президентских выборах в 2024 года.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он эмигрировал с родителями в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.