Шустер о встрече Бернса и Нарышкина в Турции: Раньше посылали голубей с письмами, сейчас посылают Нарышкина

"Вы знаете, Нарышкин же человек, который решения, в общем, не принимает. Он, знаете, если в начале, там, не знаю, второго тысячелетия посылали голубей с письмами – сейчас посылают Нарышкина. А какое письмо он там принес, я не знаю. Я думаю, что на уровне Соединенных Штатов и России может быть только одна тема. Других тем нет. Это ядерное оружие. Других тем вообще быть не может", – сказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube