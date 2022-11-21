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Шустер о встрече Бернса и Нарышкина в Турции: Раньше посылали голубей с письмами, сейчас посылают Нарышкина

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Шустер: Нарышкин человек, который решения, в общем, не принимает
Шустер: Нарышкин – человек, который решения, в общем, не принимает
Фото: EPA

Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время встречи с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, вероятно, передал США письмо на тему ядерного оружия. Об этом заявил телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Вы знаете, Нарышкин же человек, который решения, в общем, не принимает. Он, знаете, если в начале, там, не знаю, второго тысячелетия посылали голубей с письмами – сейчас посылают Нарышкина. А какое письмо он там принес, я не знаю. Я думаю, что на уровне Соединенных Штатов и России может быть только одна тема. Других тем нет. Это ядерное оружие. Других тем вообще быть не может", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Директор ЦРУ Уильям Бернс 14 ноября был с визитом в Анкаре, где встретился с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

15 ноября Бернс был с визитом в Киеве, это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Также Бернс встретился с представителями украинских разведывательных служб и обсудил с ними предупреждение, сделанное им на встрече с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Савик Шустер, ядерное оружие, Сергей Нарышкин, ЦРУ, Уильям Бернс
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