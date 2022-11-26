"Поставили к стене, раздели и сфотографировали". Архимандрит УПЦ МП Никита прокомментировал обыски СБУ

Священнослужитель напомнил, что его назначили архиереем на Ивано-Франковскую епархию в прошлом синоде УПЦ – проверки СБУ он связывает с этим.

Он показал выбитые двери в помещении и заявил, что в епархии произошло "вероломное событие".

"В 7 утра мы услышали какие-то непонятные звуки. Оказывается, что сотрудники Службы безопасности Украины... приехали к нам и захотели поздравить меня с избранием на Ивано-Франковскую кафедру, наверно. Хотя зацепили не только меня, но и руководителя Черновицкой епархии. Нас разбудили, разбили двери, нас вывели из своих комнат, всех, кто был в епархии, поставили к стене, раздели и, оказывается, сфотографировали. А потом всякие добавки непристойные, вы, наверно, все это читали. Господь судья всем тем, кто это написал", – заявил архимандрит Никита.

Он отметил, что если у авторов "непристойных сообщений" есть доказательства, то пусть они докажут написанное.

"Слава Богу, выстрелов не прозвучало, хотя такие угрозы были. Я готов к выстрелам, я не боюсь смерти, но очень жаль, что государственные службы Украины совсем не демократичны и используют какие-то деспотичные методы обычных обследований, которые они имеют право проводить", – добавил секретарь епархии.

По его словам, обыски длились 12 часов.

Пресс-центр СБУ по итогам проверки сообщал, что сотрудники спецслужбы нашли в епархии документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, а на компьютерах руководства епархии обнаружили "фотокопии удостоверений рашистов, участвовавших в боевых действиях против украинских войск".

Издание LB.ua сообщило со ссылкой на источники, что в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия "застали в момент физической близости" архимандрита Никиту с юношей, который поет в местном хоре, причем певчему только 17 лет. LB.ua опубликовало фото певчего, стоящего у стены с поднятыми руками в одном белье. Издание "Ґрунт" позднее опубликовало аналогичное фото и самого архимандрита.