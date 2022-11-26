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"Поставили к стене, раздели и сфотографировали". Архимандрит УПЦ МП Никита прокомментировал обыски СБУ

Архимандрит Никита: Слава Богу, выстрелов не прозвучало, хотя такие угрозы были
Архимандрит Никита: Слава Богу, выстрелов не прозвучало, хотя такие угрозы были
Скриншот: Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ / Facebook

Секретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП архимандрит Никита заявил, что представители СБУ в ходе проверки на территории епархии якобы заставили всех сотрудников раздеться и сфотографировали под угрозой расстрела. Его обращение опубликовано 25 ноября в Facebook епархии.

Священнослужитель напомнил, что его назначили архиереем на Ивано-Франковскую епархию в прошлом синоде УПЦ – проверки СБУ он связывает с этим. 

Он показал выбитые двери в помещении и заявил, что в епархии произошло "вероломное событие". 

"В 7 утра мы услышали какие-то непонятные звуки. Оказывается, что сотрудники Службы безопасности Украины... приехали к нам и захотели поздравить меня с избранием на Ивано-Франковскую кафедру, наверно. Хотя зацепили не только меня, но и руководителя Черновицкой епархии. Нас разбудили, разбили двери, нас вывели из своих комнат, всех, кто был в епархии, поставили к стене, раздели и, оказывается, сфотографировали. А потом всякие добавки непристойные, вы, наверно, все это читали. Господь судья всем тем, кто это написал", – заявил архимандрит Никита.

Он отметил, что если у авторов "непристойных сообщений" есть доказательства, то пусть они докажут написанное. 

"Слава Богу, выстрелов не прозвучало, хотя такие угрозы были. Я готов к выстрелам, я не боюсь смерти, но очень жаль, что государственные службы Украины совсем не демократичны и используют какие-то деспотичные методы обычных обследований, которые они имеют право проводить", – добавил секретарь епархии. 

По его словам, обыски длились 12 часов. 

https://www.facebook.com/orthobuk/videos/1516834875447766/

Пресс-центр СБУ по итогам проверки сообщал, что сотрудники спецслужбы нашли в епархии документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, а на компьютерах руководства епархии обнаружили "фотокопии удостоверений рашистов, участвовавших в боевых действиях против украинских войск".

Издание LB.ua сообщило со ссылкой на источники, что в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия "застали в момент физической близости" архимандрита Никиту с юношей, который поет в местном хоре, причем певчему только 17 лет. LB.ua опубликовало фото певчего, стоящего у стены с поднятыми руками в одном белье. Издание "Ґрунт" позднее опубликовало аналогичное фото и самого архимандрита. 

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях, а также, по данным СМИ, – у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).  

Теги: СБУ, религия, УПЦ МП, обыск, церковь, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, обыски, Служба безопасности Украины
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