Раде предложили запретить в Украине деятельность РПЦ и связанных с ею структур

Инициатор законопроекта – нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

Он заявил в Facebook, что этот проект, если будет принят, "положит конец русской православной церкви в нашем государстве", так как предусматривает запрет деятельности в Украине РПЦ и организаций, которые входят в ее структуру.

"Деятельность РПЦ носит не религиозный, а политический характер. Руководство и духовенство РПЦ используется для антиукраинской деятельности, одобряет военную агрессию России против нашего государства, благословляет российских солдат, несущих смерть мирному населению Украины", – подчеркнул Княжицкий.

Он отметил, что согласно томосу, в Украине есть автокефальная Православная церковь Украины.

"Следовательно, во избежание манипуляций и введения в заблуждение украинских верующих законопроект закрепляет правило: использовать слово "православный" в своем наименовании могут только те религиозные организации, которые подчинены ПЦУ. Мы не отрицаем права на свободу вероисповедания. Каждый может верить во что и как хочет, или не верить в ничто. Но любые организации должны уважать право государства, соблюдать законы и уважать правопорядок. Надеюсь, что законопроект найдет поддержку в зале. Это не теологическая дискуссия", – добавил Княжицкий.