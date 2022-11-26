Раде предложили запретить в Украине деятельность РПЦ и связанных с ею структур

Инициатор законопроекта – нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.
Он заявил в Facebook, что этот проект, если будет принят, "положит конец русской православной церкви в нашем государстве", так как предусматривает запрет деятельности в Украине РПЦ и организаций, которые входят в ее структуру.
"Деятельность РПЦ носит не религиозный, а политический характер. Руководство и духовенство РПЦ используется для антиукраинской деятельности, одобряет военную агрессию России против нашего государства, благословляет российских солдат, несущих смерть мирному населению Украины", – подчеркнул Княжицкий.
Он отметил, что согласно томосу, в Украине есть автокефальная Православная церковь Украины.
"Следовательно, во избежание манипуляций и введения в заблуждение украинских верующих законопроект закрепляет правило: использовать слово "православный" в своем наименовании могут только те религиозные организации, которые подчинены ПЦУ. Мы не отрицаем права на свободу вероисповедания. Каждый может верить во что и как хочет, или не верить в ничто. Но любые организации должны уважать право государства, соблюдать законы и уважать правопорядок. Надеюсь, что законопроект найдет поддержку в зале. Это не теологическая дискуссия", – добавил Княжицкий.
Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".
В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины, провозглашенной в 2018 году.
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента, в ноябре Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях, а также, по данным СМИ – у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).