Патрульная полиция показала видео с места ракетного удара в Киеве 23 ноября

Инспекторы батальона тактическо-оперативного реагирования (ТОР) Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев двигались на свой квадрат патрулирования, когда в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв.
Правоохранители сразу бросились в эпицентр происшествия. На дорогах образовалась непроездная пробка, поэтому приняли решение, что скорее пешком.
Прибыв на место, начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам. Вскоре к ним присоединились дополнительные экипажи полиции, кареты "скорой" и спасатели.
Далее патрульные обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации потерпевших.
"Мы и раньше никогда не знали, что приготовила следующая смена, какие челенджи. Сейчас – тем более. Но мы готовы делать все необходимое, чтобы прийти на помощь и защитить. Как и каждый член общества должен сейчас делать все возможное, чтобы позаботиться о безопасности. Своей и родных", – отметил Белошицкий.
23 ноября россияне в который раз совершили массовый обстрел территории Украины. Сперва сообщалось, что погибли 10 человек, позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской, Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением, а также со связью наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
К 27 ноября уровень дефицита в энергосистеме снизился до 20%.