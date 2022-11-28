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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Патрульная полиция показала видео с места ракетного удара в Киеве 23 ноября

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23 ноября Россия в очередной раз атаковала энергоинфраструктуру Украины
23 ноября Россия в очередной раз атаковала энергоинфраструктуру Украины
Фото: EPA

23 ноября инспекторы патрульной полиции Киева оказались в нескольких десятках метров от места, куда ударили российские ракеты. Правоохранители записали на видео происходившее в первые минуты после взрыва. Видео 27 ноября в Facebook опубликовал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Инспекторы батальона тактическо-оперативного реагирования (ТОР) Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев двигались на свой квадрат патрулирования, когда в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв.

Правоохранители сразу бросились в эпицентр происшествия. На дорогах образовалась непроездная пробка, поэтому приняли решение, что скорее пешком.

Прибыв на место, начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам. Вскоре к ним присоединились дополнительные экипажи полиции, кареты "скорой" и спасатели.

Далее патрульные обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации потерпевших.

"Мы и раньше никогда не знали, что приготовила следующая смена, какие челенджи. Сейчас – тем более. Но мы готовы делать все необходимое, чтобы прийти на помощь и защитить. Как и каждый член общества должен сейчас делать все возможное, чтобы позаботиться о безопасности. Своей и родных", – отметил Белошицкий.

https://www.facebook.com/Bilosh/videos/479843567463053/

Контекст:

23 ноября россияне в который раз совершили массовый обстрел территории Украины. Сперва сообщалось, что погибли 10 человек, позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде.

Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской, Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением, а также со связью наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

К 27 ноября уровень дефицита в энергосистеме снизился до 20%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, взрыв, война, патрульная полиция, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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