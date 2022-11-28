Патрульная полиция показала видео с места ракетного удара в Киеве 23 ноября

Инспекторы батальона тактическо-оперативного реагирования (ТОР) Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев двигались на свой квадрат патрулирования, когда в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв.

Правоохранители сразу бросились в эпицентр происшествия. На дорогах образовалась непроездная пробка, поэтому приняли решение, что скорее пешком.

Прибыв на место, начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам. Вскоре к ним присоединились дополнительные экипажи полиции, кареты "скорой" и спасатели.

Далее патрульные обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации потерпевших.

"Мы и раньше никогда не знали, что приготовила следующая смена, какие челенджи. Сейчас – тем более. Но мы готовы делать все необходимое, чтобы прийти на помощь и защитить. Как и каждый член общества должен сейчас делать все возможное, чтобы позаботиться о безопасности. Своей и родных", – отметил Белошицкий.