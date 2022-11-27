Только 3% объектов в Украине, попавших под обстрелы российских оккупантов, являются военными – МВД

"Как и положено террористам, под прицелом у них [россиян] в первую очередь гражданские объекты. На сегодняшний день насчитано около 32 тыс. подобных объектов. Они подверглись поражениям от российских снарядов. Это, в первую очередь, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Лишь 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты", – сказал он.

Енин добавил, что россияне атаковали более 700 объектов критической инфраструктуры – аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции.

Он также подчеркнул, что россияне "до сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину в темноту, и нет никаких оснований считать, что они остановятся".

"Нас могут ждать достаточно непростые времена, но и правительство готовится, и я знаю, что подавляющее большинство украинцев так же готовятся к подобным атакам, и нас не сломать", – заверил он.

Первый замминистра добавил, что на сегодня 524 населенных пункта в семи регионах Украины имеют проблемы с электроснабжением.