ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Только 3% объектов в Украине, попавших под обстрелы российских оккупантов, являются военными – МВД

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне регулярно обстреливают жилые дома в Украине
Россияне регулярно обстреливают жилые дома в Украине
Фото: EPA

В результате российских обстрелов в Украине страдают преимущественное гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Как и положено террористам, под прицелом у них [россиян] в первую очередь гражданские объекты. На сегодняшний день насчитано около 32 тыс. подобных объектов. Они подверглись поражениям от российских снарядов. Это, в первую очередь, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Лишь 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты", – сказал он.

Енин добавил, что россияне атаковали более 700 объектов критической инфраструктуры – аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции.

Он также подчеркнул, что россияне "до сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину в темноту, и нет никаких оснований считать, что они остановятся".

"Нас могут ждать достаточно непростые времена, но и правительство готовится, и я знаю, что подавляющее большинство украинцев так же готовятся к подобным атакам, и нас не сломать",  заверил он.

Первый замминистра добавил, что на сегодня 524 населенных пункта в семи регионах Украины имеют проблемы с электроснабжением.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Россия массированно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины с начала октября. Последний такой обстрел произошел 23 ноября. Сперва сообщалось, что погибли 10 человек, позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской, Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

К 27 ноября уровень дефицита в энергосистеме снизился до 20%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, МВД, Украина, война, война России против Украины, Евгений Енин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться
"Как будто другой человек. Нравилась та, что была раньше", "Даже не узнала". Зарицкая самостоятельно сменила цвет волос. Фото до и после
"Как будто другой человек. Нравилась та, что была раньше", "Даже не узнала". Зарицкая самостоятельно сменила цвет волос. Фото до и после
  "Действительно помогает", "Это гениально". Никитюк записала успокаивающую мантру для украинцев. Аудио
  "Действительно помогает", "Это гениально". Никитюк записала успокаивающую мантру для украинцев. Аудио
"В заднице рука кремлевского вождя". В сети высмеяли пропагандистку Вовк, которая собралась на войну с Хрюшей и Степашкой
"В заднице рука кремлевского вождя". В сети высмеяли пропагандистку Вовк, которая собралась на войну с Хрюшей и Степашкой
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото
"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду
"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (415194)
2
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (96175)
3
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (67338)
4
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (65228)
5
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (43118)
6
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (28535)
7
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (28415)
8
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества (20393)
 
 
 
 