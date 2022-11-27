Только 3% объектов в Украине, попавших под обстрелы российских оккупантов, являются военными – МВД

"Как и положено террористам, под прицелом у них [россиян] в первую очередь гражданские объекты. На сегодняшний день насчитано около 32 тыс. подобных объектов. Они подверглись поражениям от российских снарядов. Это, в первую очередь, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Лишь 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты", – сказал он.
Енин добавил, что россияне атаковали более 700 объектов критической инфраструктуры – аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции.
Он также подчеркнул, что россияне "до сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину в темноту, и нет никаких оснований считать, что они остановятся".
"Нас могут ждать достаточно непростые времена, но и правительство готовится, и я знаю, что подавляющее большинство украинцев так же готовятся к подобным атакам, и нас не сломать", – заверил он.
Первый замминистра добавил, что на сегодня 524 населенных пункта в семи регионах Украины имеют проблемы с электроснабжением.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Россия массированно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины с начала октября. Последний такой обстрел произошел 23 ноября. Сперва сообщалось, что погибли 10 человек, позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской, Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
К 27 ноября уровень дефицита в энергосистеме снизился до 20%.