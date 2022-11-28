Украинцам нужна единая команда, а не политическая толкотня – Кличко

"У нас есть достаточное количество школ и детских садов, которые прошли термосанацию, то есть соответствующие ремонты по утеплению. Они уже готовы в качестве пунктов обогрева. В этих заведениях есть большие спортивные залы, столовые, актовые залы. И каждое из этих зданий может принять большое количество людей. Они находятся практически в каждом микрорайоне нашего города. Есть 500 генераторов для работы этих пунктов. Будет еще 12 передвижных модульных котельных, которые мы заказали специально под пункты обогрева. Но тема уже, к сожалению, политически окрашена. Несмотря на нынешнюю ситуацию, вокруг нее начались политические баталии", – заявил Кличко.
Он отметил, что сейчас работают 430 таких пунктов, где люди смогут получить необходимые услуги – тепло, воду, телекоммуникации, интернет-связь, справку. А в случае чрезвычайной ситуации будет развернуто еще более 100 пунктов обогрева. И попросил киевлян на экстренный случай заранее получить информацию, где находится ближайший пункт обогрева. Такая информация есть на интернет-ресурсах и в "Киеве Цифровом".
Также Кличко призвал не манипулировать вопросом пунктов обогрева.
"Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься. Но уже говорил и повторю еще раз: манипулировать не позволю. Мне депутаты от партии власти, когда их встречаю во время объезда и проверки пунктов, в лицо говорят, что все хорошо с пунктами, а потом делают посты под копирку, что все плохо. Это дико смотрится. И для киевлян. И для зарубежных партнеров. Украинцам нужна единая команда, а не политическая толкотня", – подчеркнул Кличко.
В вечернем обращении 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о "профанации" с киевскими "пунктами несокрушимости", которую, по словам главы государства, "никто и никому не простит, как и ложь в отчетах разного уровня". "Много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать", – сказал президент.
О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – Зеленский объявил 22 ноября. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.
Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский.
24 ноября президент отметил, что в большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости".
В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением. Позже ситуация улучшилась.