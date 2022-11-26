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В Киеве все-таки будет новогодняя елка, но "символическая" – Кличко

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Кличко: Самые большие праздники Рождество и Новый год даже война не отменяет
Кличко: Самые большие праздники – Рождество и Новый год – даже война не отменяет
Фото: kiev.klichko.org (архив)

В Киеве, в том числе на Софийской площади, на праздники поставят новогодние елки за средства, которые предоставил бизнес. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в интервью "BBC News Україна", опубликованном 24 ноября.

Журналисты спросили, планируются ли в этом году праздничные мероприятия в центре Киева и в каком формате.

Мэр напомнил, что в условиях военного положения запрещены массовые собрания, прежде всего из соображений безопасности.

"Однако самые большие праздники – Рождество и Новый год – даже война не отменяет. Было много дискуссий в обществе относительно того, уместно это делать или неуместно. Празднований больших, конечно, не будет", – сказал мэр.

В то же время он подчеркнул, что "нужно праздничное настроение", в том числе для детей, которые находятся в Киеве.

"Как таковых празднований не будет, но символические елки за небюджетные средства будут. Бизнес выразил желание поставить елки в ключевых районах нашего города, и мы пошли навстречу, учитывая, что мы боремся и за то, чтобы было хорошее настроение у детей. Ребята на передовой делают все, чтобы страна жила. Для того, чтобы были маленькие положительные эмоции, несмотря на сложную ситуацию", – пояснил Кличко.

На вопрос, будет ли главная елка по-прежнему на Софийской площади, он ответил, что ее едва ли можно будет назвать "главной".

"Мы сейчас не будем делать, как раньше – "самая высокая" и "самая красивая". Символическая елка обязательно будет. Я обращаюсь к каждому: праздновать эти праздники нужно в семейном кругу, дома. Однако елки будут в ключевых местах в районах нашего города и на Софийской площади", – сказал мэр.

Контекст:

Главную елку Украины традиционно устанавливали на Майдане. После событий Революции достоинства зимой 2013–2014 годов власти приняли решение ставить ее на Софийской площади.

В прошлом году новогодняя локация была посвящена Рождественской ночи. Елку украсили 10-километровой гирляндой в виде большого купола. Основу дерева оформили в виде традиционного вертепа с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Елка и новогодняя локация открылись в 2021-м 18 декабря и вошли в топ самых красивых в Европе.

В начале ноября 2022 года Кличко говорил, что решение, устанавливать ли в Киеве в этом году новогоднюю елку, пока не принято, вопрос рассматривают, "отталкиваясь в первую очередь от безопасности".

Теги: Киев, Виталий Кличко, Рождество, Новый год, праздники, елка, Софийский собор
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