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"Не дадим России украсть Рождество и Новый год!". В Киеве зарегистрировали петицию за установку главной елки Украины

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В 2021 году елку в Киеве открыли 18 декабря, она вошла в топ самых красивых в Европе
В 2021 году елку в Киеве открыли 18 декабря, она вошла в топ самых красивых в Европе
Фото: kyivcity.gov.ua

На сайте Киевского городского совета 9 ноября была опубликована петиция за установку новогодней елки в Киеве. Не отмечать Рождество и Новый год в условиях войны – значит сделать подарок России, которая пытается украсть не только украинскую землю, но и идентичность, отмечают авторы обращения.

"Не дадим России украсть Рождество и Новый год! Рождество и Новый год в условиях войны – это не прихоть. Это вызов России, которая пытается украсть нашу землю, нашу идентичность, наши праздники. Сегодня не отмечать Рождество и Новый год – это сделать подарок террористам. Показать им, что они достигли своих целей хотя бы частично", – говорится в петиции.

В документе авторы отмечают, что киевлянам, как всем украинцам, нужны положительные эмоции.

"Эмоции праздника даже в условиях постоянных обстрелов и отключений. Эмоции праздника для детей, для взрослых. Эмоции чуда, в которое мы так хотим верить. Главная елка Украины должна быть! Сделайте ее не за бюджетные средства – сделайте ее за средства меценатов. Не размещайте там ничего, кроме елки. Не устраивайте массовые мероприятия. Но главная елка Украины должна быть!" – призывают авторы.

8 ноября на сайте Киевсовета была зарегистрирована петиция против установки новогодней елки – с аргументацией о необходимости экономить бюджетные средства. Она набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов и сейчас находится на рассмотрении.

Решение, будут ли в Киеве в этом году устанавливать новогоднюю елку, пока не принято. Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в интервью "Вікна-новини" 5 ноября.

Контекст:

Главную елку Украины традиционно устанавливают на Софийской площади. В прошлом году новогодняя локация была посвящена Рождественской ночи. Елку украсили 10-километровой гирляндой в виде большого купола. Основу дерева оформили в виде традиционного вертепа с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Елка и новогодняя локация открылись в 2021-м 18 декабря и вошли в топ самых красивых в Европе.

Теги: Россия, Киев, Рождество, Новый год, бюджет, праздники, петиция, Киевсовет, елка, массовые мероприятия, война России против Украины
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