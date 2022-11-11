"Не дадим России украсть Рождество и Новый год!". В Киеве зарегистрировали петицию за установку главной елки Украины

"Не дадим России украсть Рождество и Новый год! Рождество и Новый год в условиях войны – это не прихоть. Это вызов России, которая пытается украсть нашу землю, нашу идентичность, наши праздники. Сегодня не отмечать Рождество и Новый год – это сделать подарок террористам. Показать им, что они достигли своих целей хотя бы частично", – говорится в петиции.
В документе авторы отмечают, что киевлянам, как всем украинцам, нужны положительные эмоции.
"Эмоции праздника даже в условиях постоянных обстрелов и отключений. Эмоции праздника для детей, для взрослых. Эмоции чуда, в которое мы так хотим верить. Главная елка Украины должна быть! Сделайте ее не за бюджетные средства – сделайте ее за средства меценатов. Не размещайте там ничего, кроме елки. Не устраивайте массовые мероприятия. Но главная елка Украины должна быть!" – призывают авторы.
8 ноября на сайте Киевсовета была зарегистрирована петиция против установки новогодней елки – с аргументацией о необходимости экономить бюджетные средства. Она набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов и сейчас находится на рассмотрении.
Решение, будут ли в Киеве в этом году устанавливать новогоднюю елку, пока не принято. Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в интервью "Вікна-новини" 5 ноября.
Главную елку Украины традиционно устанавливают на Софийской площади. В прошлом году новогодняя локация была посвящена Рождественской ночи. Елку украсили 10-километровой гирляндой в виде большого купола. Основу дерева оформили в виде традиционного вертепа с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Елка и новогодняя локация открылись в 2021-м 18 декабря и вошли в топ самых красивых в Европе.