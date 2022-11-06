Массовых празднований на Рождество и Новый год в Киеве не будет, вопрос установки елки еще рассматривается – Кличко

Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, которое обнародовали на YouTube-канале "Вікна-новини" 5 ноября.

"В первую очередь мы отталкиваемся от безопасности, этот вопрос является ключевым. Новый год и Рождество отменять никто не будет. Но что касается празднования – я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье. Но массовых празднований 100% не будет. Что касается новогодней елки, мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы эти, такие... сложные времена пройти [так], чтобы новогодняя елка была. Мы рассматриваем этот вопрос, отталкиваясь в первую очередь от безопасности. Ближе к Новому году более конкретно сможем сказать. Но предварительно могу сказать, что и новогоднюю елку мы рассматриваем, и также атмосфера Нового года должна быть", – сказал Кличко в ответ на вопрос о праздновании Рождества и Нового года в Киеве и о том, будет ли в столице новогодняя елка.