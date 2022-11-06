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Массовых празднований на Рождество и Новый год в Киеве не будет, вопрос установки елки еще рассматривается – Кличко

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Елка, установленная в Киеве в прошлом году, вошла в топ самых красивых в Европе
Елка, установленная в Киеве в прошлом году, вошла в топ самых красивых в Европе
Фото: kyivcity.gov.ua

Пока не принято решение, будут ли в Киеве в этом году устанавливать новогоднюю елку.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, которое обнародовали на YouTube-канале "Вікна-новини" 5 ноября.

"В первую очередь мы отталкиваемся от безопасности, этот вопрос является ключевым. Новый год и Рождество отменять никто не будет. Но что касается празднования – я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье. Но массовых празднований 100% не будет. Что касается новогодней елки, мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы эти, такие... сложные времена пройти [так], чтобы новогодняя елка была. Мы рассматриваем этот вопрос, отталкиваясь в первую очередь от безопасности. Ближе к Новому году более конкретно сможем сказать. Но предварительно могу сказать, что и новогоднюю елку мы рассматриваем, и также атмосфера Нового года должна быть", – сказал Кличко в ответ на вопрос о праздновании Рождества и Нового года в Киеве и о том, будет ли в столице новогодняя елка.

Контекст:

Главную елку Украины традиционно устанавливают на Софийской площади. В прошлом году новогодняя локация была посвящена Рождественской ночи. Елку украсили 10-километровой гирляндой в виде большого купола. Основу дерева оформят в виде традиционного вертепа с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Елка и новогодняя локация открылись в 2021-м 18 декабря и вошли в топ самых красивых в Европе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виталий Кличко, Рождество, Новый год, елка, война России против Украины
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