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Как во время войны хасиды отпраздновали Рош а-Шана в Умани. Фоторепортаж

Сегодня 15.55
Каждую осень в Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2022-м, несмотря на войну, в город приехало около 23 тыс. хасидов. Наступление 5783-го еврейского года начали отмечать вечером 25 сентября, празднование продлится до 27 сентября в условиях повышенных мер безопасности. Для сравнения: в 2021 году паломников в Умани было 30 тыс., в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.
Теги: Израиль, Новый год, Умань, Черкасская область, хасиды, Рош а-Шана, евреи, война России против Украины, безопасность, фото, могила, паломничество, иудаизм
 

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