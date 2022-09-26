Как во время войны хасиды отпраздновали Рош а-Шана в Умани. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Каждую осень в Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2022-м, несмотря на войну, в город приехало около 23 тыс. хасидов
. Наступление 5783-го еврейского года начали отмечать вечером 25 сентября, празднование продлится до 27 сентября в условиях повышенных мер безопасности. Для сравнения: в 2021 году паломников в Умани было 30 тыс.
, в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.