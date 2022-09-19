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В Умань на празднование Рош а-Шана прибыло 4 тыс. хасидов

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Несмотря на войну в Украине, паломники едут в Умань
Несмотря на войну в Украине, паломники едут в Умань
Фото: depositphotos.com

В Умань (Черкасская область) прибыло 4 тыс. паломников-хасидов по случаю празднования Рош а-Шана. Об этом 19 сентября сообщает Объединенная еврейская община Украины в Telegram.

"С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ", – говорится в сообщении.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021 году их приехало 30 тыс., в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.

В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщило, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля сказал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".

Теги: Украина, Умань, Черкасская область, хасиды, Рош а-Шана
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