Женщин перестали пропускать на могилу цадика Нахмана в Умани после того, как хасид избил там украинку

По данным корреспондентов канала, проход на могилу осуществляется по пропускам, их перестали выдавать после того, как 25 сентября там произошел конфликт хасидов и уманцев.
Как сообщила каналу пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк, событие произошло около 14:00 вблизи центрального рынка. Один из паломников избил местную жительницу и ее госпитализировали в больницу.
Представитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф области Ирина Назарок рассказала, что в результате избиения женщина потеряла сознание.
По словам самой женщины, во время потасовки один из хасидов ударил ее по голове металлическим предметом.
Утром Центр черкасских медиа со ссылкой пресс-службу областного управления Национальной полиции утром сообщил, что инцидент между женщиной и хасидом исчерпан полюбовно. Но проход женщинам на основное место паломничества запрещен.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021 году их приехало 30 тыс., в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.
В 2022 году праздник отмечают 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.
Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля сказал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".