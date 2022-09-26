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Женщин перестали пропускать на могилу цадика Нахмана в Умани после того, как хасид избил там украинку

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По словам женщины, один из хасидов ударил ее по голове металлическим предметом
По словам женщины, один из хасидов ударил ее по голове металлическим предметом
Фото: UJCU / Telegram

В Умани (Черкасская область), где на празднование еврейского нового года прибыло более 23 тыс. паломников, женщинам запретили доступ на главное место празднования – могилу цадика Нахмана. Об этом 26 сентября сообщило "Суспільне".

По данным корреспондентов канала, проход на могилу осуществляется по пропускам, их перестали выдавать после того, как 25 сентября там произошел конфликт хасидов и уманцев.

Как сообщила каналу пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк, событие произошло около 14:00 вблизи центрального рынка. Один из паломников избил местную жительницу и ее госпитализировали в больницу.

Представитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф области Ирина Назарок рассказала, что в результате избиения женщина потеряла сознание.

По словам самой женщины, во время потасовки один из хасидов ударил ее по голове металлическим предметом.

Утром Центр черкасских медиа со ссылкой пресс-службу областного управления Национальной полиции утром сообщил, что инцидент между женщиной и хасидом исчерпан полюбовно. Но проход женщинам на основное место паломничества запрещен.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021 году их приехало 30 тыс., в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.

В 2022 году праздник отмечают 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля сказал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".

Теги: Украина, Умань, запрет, Черкасская область, хасиды, Рош а-Шана
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