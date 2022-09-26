Женщин перестали пропускать на могилу цадика Нахмана в Умани после того, как хасид избил там украинку

По словам женщины, один из хасидов ударил ее по голове металлическим предметом Фото: UJCU / Telegram

По данным корреспондентов канала, проход на могилу осуществляется по пропускам, их перестали выдавать после того, как 25 сентября там произошел конфликт хасидов и уманцев.

Как сообщила каналу пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк, событие произошло около 14:00 вблизи центрального рынка. Один из паломников избил местную жительницу и ее госпитализировали в больницу.

Представитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф области Ирина Назарок рассказала, что в результате избиения женщина потеряла сознание.

По словам самой женщины, во время потасовки один из хасидов ударил ее по голове металлическим предметом.

Утром Центр черкасских медиа со ссылкой пресс-службу областного управления Национальной полиции утром сообщил, что инцидент между женщиной и хасидом исчерпан полюбовно. Но проход женщинам на основное место паломничества запрещен.