В Умани ввели дополнительные ограничения на празднование Рош а-Шана

"C 00.00 19 сентября до 00.00 22 сентября запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (исключения составляют лекарственные средства, разрешенные к применению и включенные в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфицирующих средств)", – говорится в сообщении.

Также запрещена продажа и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие, во избежание конфронтации между полицейскими и лицами, имеющими при себе макет огнестрельного оружия.