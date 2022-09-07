В Умани ввели дополнительные ограничения на празднование Рош а-Шана

"C 00.00 19 сентября до 00.00 22 сентября запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (исключения составляют лекарственные средства, разрешенные к применению и включенные в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфицирующих средств)", – говорится в сообщении.
Также запрещена продажа и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие, во избежание конфронтации между полицейскими и лицами, имеющими при себе макет огнестрельного оружия.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021 году их приехало 30 тыс., в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.
В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщило, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.
Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля сказал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".
5 сентября глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в Умань Черкасской области уже приехало более 1 тыс. паломников. Местные власти предполагают, что после 18 сентября приедет до 10 тыс. хасидов.