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В Умани ввели дополнительные ограничения на празднование Рош а-Шана

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Во время празднования Рош а-Шана местные власти ввели ряд ограничений
Во время празднования Рош а-Шана местные власти ввели ряд ограничений
Фото: depositphotos.com

В Умани ввели дополнительные запреты на празднование Рош а-Шана. Об этом 7 сентября сообщили в Уманском городском совете в Telegram.

"C 00.00 19 сентября до 00.00 22 сентября запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (исключения составляют лекарственные средства, разрешенные к применению и включенные в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфицирующих средств)", – говорится в сообщении.

Также запрещена продажа и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие, во избежание конфронтации между полицейскими и лицами, имеющими при себе макет огнестрельного оружия.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021 году их приехало 30 тыс., в 2020-м из-за коронавируса – менее 3 тыс.

В 2022 году праздник будут отмечать 25–27 сентября. Пик заезда хасидов наблюдается обычно за несколько дней до начала Рош а-Шана. Посольство Украины в Израиле сообщило, что в этом году из-за войны Украина не допускает иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля сказал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".

5 сентября глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в Умань Черкасской области уже приехало более 1 тыс. паломников. Местные власти предполагают, что после 18 сентября приедет до 10 тыс. хасидов.

Теги: Украина, Новый год, Умань, алкоголь, праздники, запрет, Рош а-Шана
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