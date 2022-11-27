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КИЕВ

Кличко: Строить бомбоубежища на данный момент нет смысла

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Кличко рассказал, почему не строятся новые бомбоубежища
Кличко рассказал, почему не строятся новые бомбоубежища
Фото: Віталій Кличко / Facebook

В Киеве не ведется работа по строительству новых укрытий. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью "BBC News Україна", опубликованном 24 ноября.

"Дело в том, что, чтобы построить настоящее бомбоубежище, нужны очень большие затраты финансовых ресурсов. В Киеве это сделать достаточно сложно по разным причинам. Поэтому нами принято решение, что мы используем помещение двойного назначения. К примеру, подземные паркинги и глубокие подвалы перестраиваются в бомбоубежища. А оставшиеся с советских времен бомбоубежища переоснащаются сейчас до современных условий. Плюс метрополитен всегда был объектом двойного пользования, и на время тревоги люди могут переместиться туда под землю", – объяснил он.

По словам мэра, специальные остановки, которые строятся в некоторых городах с возможностью использования в качестве убежищ, могут использоваться лишь как временные укрытия для очень короткого периода времени. По его словам, в Киеве это делать смысла нет. 

"Сейчас сложная ситуация, все городские деньги идут на оборону и на то, чтобы выстоять. Мы в этом году никаких капиталовложений не делали, ремонта дорог никакого не делали, бюджета развития у нас тоже нет, мы только финансировали защищенные статьи бюджета, а именно зарплаты. Строить бомбоубежища в этот момент, когда очень сложная экономическая ситуация в стране, нет смысла", – подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что теперь строительство всех жилых домов будет с учетом объектов двойного использования, то есть паркингов-бомбоубежищ, которые будут защищать жильцов дома.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. 

Президент Украины Владимир Зеленский в августе подписал закон, который предусматривает, что в каждой новостройке должно быть бомбоубежище.

Теги: Киев, Виталий Кличко, бомбоубежище, строительство, российская агрессия, война России против Украины
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