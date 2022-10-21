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КИЕВ

"Виновные за ненадлежащую подготовку убежищ понесут ответственность". Кличко проверяет укрытия, на которые жаловались жители

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Виталий Кличко: Сначала чиновники районов жаловались, что нет денег. Деньги выделили. Но не все спешат реализовывать то, на что получили средства
Виталий Кличко: Сначала чиновники районов жаловались, что нет денег. Деньги выделили. Но не все спешат реализовывать то, на что получили средства
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко проверил убежища, на которые больше всего жалуются киевляне. Он предупредил, что виновные в том, что укрытия все еще находятся в ненадлежащем состоянии, понесут ответственность. Об этом сообщает сайт КГГА.

"К сожалению, некоторые главы районов и чиновники на местах некачественно выполняют поручения и свои обязанности. Поступают жалобы от киевлян, что многие укрытия не обустроены. Или что еще хуже – закрыты. Люди во время воздушной тревоги не могут попасть туда. Поэтому будем принимать строгие решения, чтобы те, в чьей компетенции на местах подготовка и содержание укрытий, несли ответственность. Если они не способны эффективно работать – будем искать тех, кто сможет исполнять свои обязанности должным образом", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что город еще несколько месяцев назад выделил около 100 млн грн на то, чтобы укрытия привели в надлежащее состояние, деньги получил каждый район Киева.

"Сначала чиновники районов жаловались, что нет денег. Деньги выделили. Но не все спешат реализовывать то, на что получили средства. Это – неприемлемая ситуация! Ведь безопасность сегодня является ключевым вопросом для каждого киевлянина", – заявил городской голова.

Кличко отметил, что все укрытия, убежища или помещения двойного назначения должны быть доступны людям во время воздушной тревоги. Помещения двойного использования, даже которые находятся в аренде или собственности и где расположены магазины или кафе, должны быть открыты как укрытия во время опасности. Все бомбоубежища должны быть элементарно обустроены для нахождения в них людей, включая маленьких детей.

По словам Кличко, проверки состояния укрытий пройдут во всех районах города.

Сегодня Киеве используют более 4 тыс. укрытий для населения, сообщили в КГГА. Среди таких укрытий – сооружения двойного назначения, подземные автопаркинги, подземные переходы, помещения метрополитена, цокольные и подвальные помещения, а также укрытия на предприятиях.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, бомбоубежище, война России против Украины
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