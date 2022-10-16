ГОРДОН
 
 
МИР

В Москве парковки готовят под бомбоубежища – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жителей некоторых домов в Москве попросили освободить парковки от автомобилей и личных вещей
Жителей некоторых домов в Москве попросили освободить парковки от автомобилей и личных вещей
Фото: depositphotos.com

Жителей нескольких домов в Москве попросили освободить парковки от автомобилей и личных вещей, так как их будут оборудовать под бомбоубежища. Об этом сообщило 15 октября издание "Важные истории".

Житель одного из домов в ТСЖ "Кутузовский 23" рассказал изданию, что главу ТСЖ вызвали в опорный пункт полиции. Там ему сказали, что есть распоряжение о проверке всех бомбоубежищ. По словам другого собеседника, глава ТСЖ в домовом чате сообщил, что на парковку завезут нары, аптечки, обогреватели.

На дверях домов московского ТСЖ "Атом" появилось объявление о подготовке бомбоубежищ к "приему укрываемых". В объявлении сказано, что это решение было принято на совещании 11 октября в мэрии Москвы под руководством заммэра Петра Бирюкова.

Жильцов попросили освободить парковку от автомобилей и личных вещей до 18 октября, так как она будет "приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны". После этого срока вход в помещение закроют, а автомобили эвакуируют на платные стоянки.

В распоряжении "Важных историй" есть также два письма департамента городского хозяйства Сочи руководству управляющих компаний. Они датированы 6 мая и 11 октября, в обоих чиновники просят компании подготовить укрытия.

В первом письме от 6 мая речь идет о проверки готовности "защитных сооружений гражданской обороны" и "противорадиационных убежищ". Во втором письме от 11 октября чиновники просят направить перечень всех подземных пространств домов, которые "в период мобилизации и военного времени" могут быть использованы для укрытия населения. Управляющие компании должны проинформировать жильцов о расположении укрытий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Москва, бомбоубежище, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Первая моя песня после ада на свободной земле". Парамедик Пташка исполнила перед футбольным матчем во Львове украинский гимн
"Первая моя песня после ада на свободной земле". Парамедик Пташка исполнила перед футбольным матчем во Львове украинский гимн
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные
"Это очень важно для выполнения боевой задачи и предотвращения потерь". Защищающий Украину хореограф Дикусар попросил украинцев о помощи
"Это очень важно для выполнения боевой задачи и предотвращения потерь". Защищающий Украину хореограф Дикусар попросил украинцев о помощи
  "Человек в маске, творящий зло вселенского масштаба". Главред "Фактов" Швец показал фарфоровую статуэтку в своей коллекции, похожую на Путина
  "Человек в маске, творящий зло вселенского масштаба". Главред "Фактов" Швец показал фарфоровую статуэтку в своей коллекции, похожую на Путина G
Дмитрий ГОРДОН
В Киеве состоится презентация книги Дония об украинской мечте, написанной им в соавторстве с Вышебабой, Глузманом, Дерешем
В Киеве состоится презентация книги Дония об украинской мечте, написанной им в соавторстве с Вышебабой, Глузманом, Дерешем
Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям
Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (101376)
2
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (53871)
3
"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото (41025)
4
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (39585)
5
"Там была девочка, ей нужны новые ноги". Честейн рассказала, как во время войны решилась на приезд в Украину и о чем говорила с Зеленским (27641)
6
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница (23268)
7
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды (22586)
8
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (17667)
 
 
 
 