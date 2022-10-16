В Москве парковки готовят под бомбоубежища – СМИ

Житель одного из домов в ТСЖ "Кутузовский 23" рассказал изданию, что главу ТСЖ вызвали в опорный пункт полиции. Там ему сказали, что есть распоряжение о проверке всех бомбоубежищ. По словам другого собеседника, глава ТСЖ в домовом чате сообщил, что на парковку завезут нары, аптечки, обогреватели.

На дверях домов московского ТСЖ "Атом" появилось объявление о подготовке бомбоубежищ к "приему укрываемых". В объявлении сказано, что это решение было принято на совещании 11 октября в мэрии Москвы под руководством заммэра Петра Бирюкова.

Жильцов попросили освободить парковку от автомобилей и личных вещей до 18 октября, так как она будет "приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны". После этого срока вход в помещение закроют, а автомобили эвакуируют на платные стоянки.

В распоряжении "Важных историй" есть также два письма департамента городского хозяйства Сочи руководству управляющих компаний. Они датированы 6 мая и 11 октября, в обоих чиновники просят компании подготовить укрытия.

В первом письме от 6 мая речь идет о проверки готовности "защитных сооружений гражданской обороны" и "противорадиационных убежищ". Во втором письме от 11 октября чиновники просят направить перечень всех подземных пространств домов, которые "в период мобилизации и военного времени" могут быть использованы для укрытия населения. Управляющие компании должны проинформировать жильцов о расположении укрытий.