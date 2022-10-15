Кулеба – работающим в РФ компаниям: Единственный способ спасти остатки репутации – убираться из России

Украинский дипломат сослался на эксклюзив Reuters за 14 октября, согласно которому некоторым российским сотрудникам американской компании по обслуживанию нефтяных месторождений Schlumberger Limited на рабочее место пришли повестки на мобилизацию. Агентство отмечает, что при этом компания запрещает своим сотрудникам работать удаленно, чтобы делать это из-за рубежа.

"Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид, оставаясь в России. Сейчас она сотрудничает с властями в наборе сотрудников. Я предупредил об этом все западные компании. Единственный способ спасти остатки своей репутации – это убираться из России сейчас", – написал Кулеба.

Schlumberger has been funding war crimes and genocide by remaining in Russia. Now it cooperates with authorities in drafting employees. I have warned all Western companies of this. The only way to save remains of its reputation is to PULL OUT of Russia NOW.https://t.co/tBzPHCZY2b — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 15, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Медуза" пишет, что в Москве и Санкт-Петербурге повестку в военкомат россияне могут получить, в частности, в поликлинике, отделе по вопросам миграции, подъезде жилого дома, общежитии для иногородних рабочих, хостеле, на радиорынке, возле метро, в пункте обогрева для бездомных. Издание подчеркивает, что это "наверняка неполный список".