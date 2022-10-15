Кулеба – работающим в РФ компаниям: Единственный способ спасти остатки репутации – убираться из России

Украинский дипломат сослался на эксклюзив Reuters за 14 октября, согласно которому некоторым российским сотрудникам американской компании по обслуживанию нефтяных месторождений Schlumberger Limited на рабочее место пришли повестки на мобилизацию. Агентство отмечает, что при этом компания запрещает своим сотрудникам работать удаленно, чтобы делать это из-за рубежа.
"Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид, оставаясь в России. Сейчас она сотрудничает с властями в наборе сотрудников. Я предупредил об этом все западные компании. Единственный способ спасти остатки своей репутации – это убираться из России сейчас", – написал Кулеба.
Schlumberger has been funding war crimes and genocide by remaining in Russia. Now it cooperates with authorities in drafting employees. I have warned all Western companies of this. The only way to save remains of its reputation is to PULL OUT of Russia NOW.https://t.co/tBzPHCZY2b— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 15, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Медуза" пишет, что в Москве и Санкт-Петербурге повестку в военкомат россияне могут получить, в частности, в поликлинике, отделе по вопросам миграции, подъезде жилого дома, общежитии для иногородних рабочих, хостеле, на радиорынке, возле метро, в пункте обогрева для бездомных. Издание подчеркивает, что это "наверняка неполный список".
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 15 октября потеряли в Украине убитыми 64 700 человек.