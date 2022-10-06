Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
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Гребенщиков заявил, что власти РФ намерены объявить войну другим странам и запретить всем россиянам выезд из России

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Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России
Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России
Фото: Борис Гребенщиков / Facebook

Российский музыкант, фронтмен группы "Аквариум" Борис Гребенщиков 5 октября в своем официальном Telegram-канале опубликовал пост, в котором коротко описал вероятное ближайшее будущее и планы РФ.

"Есть опасения, что завтра-послезавтра власти могут объявить войну со всем миром и полностью перекрыть выезд из России", – заявил он. 

В публикации отмечено, что свой пост проживающий в Великобритании артист разместил в 18.43. Спустя примерно три часа после размещения поста Гребенщиков его удалил. На это также обратили внимание в Telegram-канале "УНИАН".

Скриншот: Борис Гребенщиков / Telegram
Скриншот: Борис Гребенщиков / Telegram


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Артист более 30 лет живет в Великобритании. 

25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России

Теги: Россия, Борис Гребенщиков, война России против Украины
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