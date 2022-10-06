Гребенщиков заявил, что власти РФ намерены объявить войну другим странам и запретить всем россиянам выезд из России

"Есть опасения, что завтра-послезавтра власти могут объявить войну со всем миром и полностью перекрыть выезд из России", – заявил он.
В публикации отмечено, что свой пост проживающий в Великобритании артист разместил в 18.43. Спустя примерно три часа после размещения поста Гребенщиков его удалил. На это также обратили внимание в Telegram-канале "УНИАН".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Артист более 30 лет живет в Великобритании.
25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России.