Бомбоубежище в каждой новостройке: президент подписал закон

Во всех новых домах Украины будут строить бомбоубежища Фото: EPA

Как говорится в объяснительной записке, в Украине есть необходимость в срочном развертывании сети защитных сооружений гражданской защиты, "способный обеспечить или, по крайней мере, существенно повысить уровень безопасности граждан".

Согласно документу, вся градостроительная документация на региональном и местном уровнях должна содержать раздел "по инженерно-техническим мероприятиям гражданской защиты". В противному случаи утверждение документации будет запрещено.

Такая же норма вводится и для проектной документации на строительство объектов, в которых на постоянной основе будут пребывать более 50 человек.

Документ разрешает органам государственного архитектурно-строительного контроля отказывать в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта, если он не будет включать укрытие.