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Бомбоубежище в каждой новостройке: президент подписал закон

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Во всех новых домах Украины будут строить бомбоубежища
Во всех новых домах Украины будут строить бомбоубежища
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает, что в каждой новостройке должно быть бомбоубежище. Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон был подписан 22 августа.

Как говорится в объяснительной записке, в Украине есть необходимость в срочном развертывании сети защитных сооружений гражданской защиты, "способный обеспечить или, по крайней мере, существенно повысить уровень безопасности граждан".

Согласно документу, вся градостроительная документация на региональном и местном уровнях должна содержать раздел "по инженерно-техническим мероприятиям гражданской защиты". В противному случаи утверждение документации будет запрещено.

Такая же норма вводится и для проектной документации на строительство объектов, в которых на постоянной основе будут пребывать более 50 человек.

Документ разрешает органам государственного архитектурно-строительного контроля отказывать в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта, если он не будет включать укрытие.

Контекст:

ВР приняла законопроект об укрытиях в новостроях 29 июля, документ поддердали 280 депутатов. 

Согласно данным ООН, по состоянию на июль, в следствие вторжения России в Украину погибли более 5 тыс. человек гражданского населения, в том числе из-за бомбежек жилых домов.

Теги: Верховная Рада, Украина, ООН, бомбоубежище, Владимир Зеленский, законопроект, архитектура, безопасность
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