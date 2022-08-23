Бомбоубежище в каждой новостройке: президент подписал закон

Как говорится в объяснительной записке, в Украине есть необходимость в срочном развертывании сети защитных сооружений гражданской защиты, "способный обеспечить или, по крайней мере, существенно повысить уровень безопасности граждан".
Согласно документу, вся градостроительная документация на региональном и местном уровнях должна содержать раздел "по инженерно-техническим мероприятиям гражданской защиты". В противному случаи утверждение документации будет запрещено.
Такая же норма вводится и для проектной документации на строительство объектов, в которых на постоянной основе будут пребывать более 50 человек.
Документ разрешает органам государственного архитектурно-строительного контроля отказывать в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта, если он не будет включать укрытие.
ВР приняла законопроект об укрытиях в новостроях 29 июля, документ поддердали 280 депутатов.
Согласно данным ООН, по состоянию на июль, в следствие вторжения России в Украину погибли более 5 тыс. человек гражданского населения, в том числе из-за бомбежек жилых домов.