Рада приняла закон об обязательных бомбоубежищах в новостройках

Законопроект предлагает развернуть в Украине сеть защитных сооружений гражданской защиты, которые будут обеспечивать безопасность людям от военных преступлений агрессора.

Документ предполагает обязательный раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты в градостроительной документации на региональном и местном уровне. В случае отсутствия этого раздела запрещается утверждение градокументации.

"Проектная документация на объекты, по классу последствий относящиеся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями, на которых будут постоянно находиться более 50 физических лиц или периодически находиться более 100 физических лиц, обязательно должна предусматривать раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты, а также обеспечивать соблюдение требований доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения", – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает создание трех новых электронных реестров, включающих данные об адресах, зданиях и сооружениях, административно-территориальных единицах и территориальных общинах.