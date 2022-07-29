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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада приняла закон об обязательных бомбоубежищах в новостройках

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Принятый законопроект предусматривает создание новых электронных реестров, включающих данные о зданиях и сооружениях
Принятый законопроект предусматривает создание новых электронных реестров, включающих данные о зданиях и сооружениях
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины обязала строить бомбоубежища при возведении новых сооружений в Украине. Законопроект №7398 втором чтении и в целом поддержали 280 народных депутатов.

Законопроект предлагает развернуть в Украине сеть защитных сооружений гражданской защиты, которые будут обеспечивать безопасность людям от военных преступлений агрессора.

Документ предполагает обязательный раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты в градостроительной документации на региональном и местном уровне. В случае отсутствия этого раздела запрещается утверждение градокументации.

"Проектная документация на объекты, по классу последствий относящиеся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями, на которых будут постоянно находиться более 50 физических лиц или периодически находиться более 100 физических лиц, обязательно должна предусматривать раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты, а также обеспечивать соблюдение требований доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения", – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает создание трех новых электронных реестров, включающих данные об адресах, зданиях и сооружениях, административно-территориальных единицах и территориальных общинах.

Контекст:

В первом чтении законопроект был принят 19 июня.

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Харьков в конце мая говорил, что власти рассматривают возможность при восстановлении разрушенных оккупантами зданий в Украине убрать по всей стране панельные дома и построить современное жилье, обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

В Харькове планируют в ближайшие недели построить укрытия возле остановок общественного транспорта, сообщил мэр города.

Теги: Верховная Рада, бомбоубежище, жилье, законопроект, война России против Украины, дом
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