Бизнесмен Никонов: Бомбоубежища в новых домах должны защищать от ракет и артиллерийских обстрелов

"[Согласно законопроекту Верховной Рады] это не бомбоубежища в нормативном смысле – потому что это очень дорого, да это и не нужно. Потому что мы должны от чего защитить жителей? От ракетных ударов, от обстрелов артиллерийских. Это укрытия своеобразные, которые могут быть на минус первых этажах. Они должны быть обеспечены обязательно вентиляцией, туалетом. Должны быть обязательно выход отдельный, электричество, генератор и так далее. Все эти критерии должны соблюдаться, это очень правильное решение, я считаю, и мы уже это делаем. Мы возобновили все свои стройки еще в мае – одни из первых в Украине", – сказал Никонов.

Он отметил, что его компания занимается обустройством мест, где можно укрыться от обстрелов, в том числе в существующих проектах.

"Но иногда там, где, например, у нас нет подвалов, нет паркингов подземных, мы приспосабливаем на первом этаже помещение. Делаем очень мощное дополнительное армирование, которое может эту функцию выполнять. Без этого сегодня строить, я считаю, нельзя. И во всех существующих больших проектах мы тоже внутри ищем решения, и мы, безусловно, их найдем и реализуем. Потому что, я считаю, сохранность человеческой жизни – это самое важное, что может быть", – подчеркнул бизнесмен.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube