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Бизнесмен Никонов: Бомбоубежища в новых домах должны защищать от ракет и артиллерийских обстрелов

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Российские войска регулярно наносят по территории Украины ракетные удары, а также совершают артиллерийские обстрелы
Российские войска регулярно наносят по территории Украины ракетные удары, а также совершают артиллерийские обстрелы
Фото: ЕРА

В новых домах, построенных в Украине, должны быть бомбоубежища, которые защитят жителей от ракетных ударов и артиллерийских обстрелов. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

"[Согласно законопроекту Верховной Рады] это не бомбоубежища в нормативном смысле – потому что это очень дорого, да это и не нужно. Потому что мы должны от чего защитить жителей? От ракетных ударов, от обстрелов артиллерийских. Это укрытия своеобразные, которые могут быть на минус первых этажах. Они должны быть обеспечены обязательно вентиляцией, туалетом. Должны быть обязательно выход отдельный, электричество, генератор и так далее. Все эти критерии должны соблюдаться, это очень правильное решение, я считаю, и мы уже это делаем. Мы возобновили все свои стройки еще в мае – одни из первых в Украине", – сказал Никонов.

Он отметил, что его компания занимается обустройством мест, где можно укрыться от обстрелов, в том числе в существующих проектах.

"Но иногда там, где, например, у нас нет подвалов, нет паркингов подземных, мы приспосабливаем на первом этаже помещение. Делаем очень мощное дополнительное армирование, которое может эту функцию выполнять. Без этого сегодня строить, я считаю, нельзя. И во всех существующих больших проектах мы тоже внутри ищем решения, и мы, безусловно, их найдем и реализуем. Потому что, я считаю, сохранность человеческой жизни – это самое важное, что может быть", – подчеркнул бизнесмен.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Российские войска регулярно наносят по территории Украины ракетные удары, а также совершают артиллерийские обстрелы.

Верховная Рада 19 июня приняла в первом чтении законопроект №7398, который предлагает предусмотреть обязательное наличие бомбоубежищ при строительстве новых сооружений.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, бомбоубежище, строительство, Алеся Бацман, Игорь Никонов, обстрелы, война России против Украины
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