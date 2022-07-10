Двойной выход, фильтрация воздуха, запас воды. Резников сказал, как жить в мире с COVID-19 и агрессорами из РФ

"Строители должны строить бомбоубежища в новых зданиях с двойным выходом, фильтрацией воздуха, запасом воды. Надо понимать: то, что было вчера, не будет уже никогда. Нам нужно выжить и быть успешными в новом мире с COVID-19 и россиянами-агрессорами", – сказал он.

Министр отметил, что нужно также диверсифицировать важные производственные объекты.

"Для разработки деталей для танка должны быть две-три локации. В случае уничтожения одного объекта будут работать другие. Древние государственные предприятия очень важны для нашего стратегического вооружения. Еще с советских времен система цехов, в том числе погруженных в землю, расположена так, чтобы при ракетных ударах "Калибром" или "Искандером" их работоспособность не уменьшилась", – объяснил Резников.