В Киеве запретили работу детских площадок в ТРЦ и могут временно закрыть центры, рядом с которыми нет убежищ

Детские площадки в торговых центрах в Киеве в ближайшее время работать не будут Фото: depositphotos.com

Об этом сообщила 29 июня спикер столичного управления ГСЧС Светлана Водолага в эфире телеканала "Киев".

"На сегодня уже принято решение военной администрацией города Киева: уже есть запрет на работу детских развлекательных площадок непосредственно в торговых центрах", – сказала Водолага.

Она подчеркнула, что все убежища в городе должны быть открыты, а людям, идя куда-либо, стоит выяснить, где ближайшее укрытие или станция метро. В ГСЧС также предложили КГВА обязать владельцев торговых центров установить стенды с информацией о ближайших укрытиях и озвучивать ее во время воздушных тревог.

На вопрос, что делать, если в торговом центре и поблизости убежища нет, спикер управления ГСЧС ответила: "Мы выходим с предложением, я думаю, оно будет принято в ближайшие дни, приостановить деятельность таких объектов". Решение будет принимать комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Пока этот вопрос открыт, спасатели советуют, по возможности, не пользоваться такими объектами, а ходить в те, в которых или рядом с которыми есть укрытие.

Водолага отметила, что по действующему законодательству руководитель любого торгового объекта несет ответственность за жизнь и здоровье как персонала объекта, так и посетителей. Правила требуют от руководителей позаботиться об убежищах и во время воздушной тревоги приостанавливать работу любого объекта, а от людей – идти в укрытия. Конкретный алгоритм действий в каждом отдельном учреждении определяет его собственник (например, как действовать в кафе, в случае, если человек уже заказал еду и звучит сигнал тревоги; как регулировать посещаемость, чтобы не было больше людей, чем вмещает убежище, и т.д.).

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