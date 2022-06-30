В Киеве запретили работу детских площадок в ТРЦ и могут временно закрыть центры, рядом с которыми нет убежищ

Об этом сообщила 29 июня спикер столичного управления ГСЧС Светлана Водолага в эфире телеканала "Киев".
"На сегодня уже принято решение военной администрацией города Киева: уже есть запрет на работу детских развлекательных площадок непосредственно в торговых центрах", – сказала Водолага.
Она подчеркнула, что все убежища в городе должны быть открыты, а людям, идя куда-либо, стоит выяснить, где ближайшее укрытие или станция метро. В ГСЧС также предложили КГВА обязать владельцев торговых центров установить стенды с информацией о ближайших укрытиях и озвучивать ее во время воздушных тревог.
На вопрос, что делать, если в торговом центре и поблизости убежища нет, спикер управления ГСЧС ответила: "Мы выходим с предложением, я думаю, оно будет принято в ближайшие дни, приостановить деятельность таких объектов". Решение будет принимать комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Пока этот вопрос открыт, спасатели советуют, по возможности, не пользоваться такими объектами, а ходить в те, в которых или рядом с которыми есть укрытие.
Водолага отметила, что по действующему законодательству руководитель любого торгового объекта несет ответственность за жизнь и здоровье как персонала объекта, так и посетителей. Правила требуют от руководителей позаботиться об убежищах и во время воздушной тревоги приостанавливать работу любого объекта, а от людей – идти в укрытия. Конкретный алгоритм действий в каждом отдельном учреждении определяет его собственник (например, как действовать в кафе, в случае, если человек уже заказал еду и звучит сигнал тревоги; как регулировать посещаемость, чтобы не было больше людей, чем вмещает убежище, и т.д.).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания торгового центра. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
Ракетный удар по Кременчугу осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.
По информации ГСЧС на 29 июня, в результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из них один умер в больнице), при разборе завалов обнаружено восемь фрагментов человеческих тел. Ранены при обстреле 61 человек, два спасателя получили травмы пр разборе завалов.
Президент Владимир Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня говорил, что число погибших может увеличиться, десятки людей числятся пропавшими без вести.
Офис генпрокурора сообщал, что прокуратура начала "проверку действий должностных лиц ТРЦ "Амстор", которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара".
В торговом центре "Амстор" заявляли, что действия сотрудников во время ракетной атаки РФ 27 июня соответствовали требованиям совета обороны Полтавской ОВА, Госпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета – согласно им, выгонять людей из торговых центров во время воздушной тревоги запрещено.