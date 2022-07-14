ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

48 часов автономного пребывания. Образовательный омбудсмен рассказал, какие убежища государство требует в школах от местных властей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Принимать в эксплуатацию убежища будет специальная комиссия, созданная собственником учреждения образования
Принимать в эксплуатацию убежища будет специальная комиссия, созданная собственником учреждения образования
Фото: ЕРА

Оборудование укрытий в учреждениях образования должно обеспечивать возможность непрерывного пребывания в них людей на протяжении не менее 48 часов. Об этом говорится в объяснениях, опубликованных офисом образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

Требования, составленные офисом, предусматривают наличие в бомбоубежище:

  • питьевой воды (из расчета два литра в сутки на одного человека) и технической, если в укрытии нет водопровода;
  • мест для сидения (скамеек, стульев, кроватей);
  • средств для оказания медицинской помощи;
  • средств пожаротушения;
  • резервного освещения (фонари, свечи, лампы);
  • средств связи и оповещения (телефон, радиоприемник);
  • контейнеров для хранения продуктов и содержания нечистот.

Согласно условиям офиса, убежище должно иметь два выхода. Также правила на разрешают укрываться в них во время тревоги местным жителям.

Принимать в эксплуатацию убежища будет специальная комиссия, созданная собственником учреждения. В нее, как написано в разъяснениях, войдут представители оперативно-спасательных служб, архитектурной инспекции и местных властей.

Омбудсмен признал, что остается некоторая неопределенность с распределением обязанностей, кто именно должен их подготовить: местные власти переводят это на руководителей учебных заведений, в то же время некоторые руководители самостоятельно начинают готовить укрытие, привлекая к этому работников учебных заведений и родителей.

Он подчеркнул, что, согласно статье 78 закона Украины "Об образовании", финансирование учреждений и организаций системы образования осуществляется за средства соответствующих бюджетов, также допускается привлечение и других источников, не запрещенных законодательством, например благотворительной помощи.

Контекст:

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Органы местного самоуправления должны до 1 сентября завершить подготовку школ и убежищ в них для обеспечения очного обучения. Об этом 13 июля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram. Он уточнил, что во всех учебных заведениях должны быть подготовлены бомбоубежища. "Правильно обустроенные укрытия с принудительной вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости – это те вещи, которые мы требуем от общин и руководителей областных военных администраций", – отметил премьер.

Теги: образование, бомбоубежище, война России против Украины, образовательный омбудсмен, Сергей Горбачев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом G
Дмитрий ГОРДОН
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
  "Есть такой диагноз имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки G
Дмитрий ГОРДОН
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (182918)
2
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (153882)
3
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (142352)
4
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (142278)
5
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (135019)
6
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (129558)
7
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (62192)
8
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (62160)
 
 
 
 