48 часов автономного пребывания. Образовательный омбудсмен рассказал, какие убежища государство требует в школах от местных властей

Требования, составленные офисом, предусматривают наличие в бомбоубежище:
Согласно условиям офиса, убежище должно иметь два выхода. Также правила на разрешают укрываться в них во время тревоги местным жителям.
Принимать в эксплуатацию убежища будет специальная комиссия, созданная собственником учреждения. В нее, как написано в разъяснениях, войдут представители оперативно-спасательных служб, архитектурной инспекции и местных властей.
Омбудсмен признал, что остается некоторая неопределенность с распределением обязанностей, кто именно должен их подготовить: местные власти переводят это на руководителей учебных заведений, в то же время некоторые руководители самостоятельно начинают готовить укрытие, привлекая к этому работников учебных заведений и родителей.
Он подчеркнул, что, согласно статье 78 закона Украины "Об образовании", финансирование учреждений и организаций системы образования осуществляется за средства соответствующих бюджетов, также допускается привлечение и других источников, не запрещенных законодательством, например благотворительной помощи.
Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.
В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.
Органы местного самоуправления должны до 1 сентября завершить подготовку школ и убежищ в них для обеспечения очного обучения. Об этом 13 июля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram. Он уточнил, что во всех учебных заведениях должны быть подготовлены бомбоубежища. "Правильно обустроенные укрытия с принудительной вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости – это те вещи, которые мы требуем от общин и руководителей областных военных администраций", – отметил премьер.