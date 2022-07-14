48 часов автономного пребывания. Образовательный омбудсмен рассказал, какие убежища государство требует в школах от местных властей

Требования, составленные офисом, предусматривают наличие в бомбоубежище:

питьевой воды (из расчета два литра в сутки на одного человека) и технической, если в укрытии нет водопровода;

мест для сидения (скамеек, стульев, кроватей);

средств для оказания медицинской помощи;

средств пожаротушения;

резервного освещения (фонари, свечи, лампы);

средств связи и оповещения (телефон, радиоприемник);

контейнеров для хранения продуктов и содержания нечистот.

Согласно условиям офиса, убежище должно иметь два выхода. Также правила на разрешают укрываться в них во время тревоги местным жителям.

Принимать в эксплуатацию убежища будет специальная комиссия, созданная собственником учреждения. В нее, как написано в разъяснениях, войдут представители оперативно-спасательных служб, архитектурной инспекции и местных властей.

Омбудсмен признал, что остается некоторая неопределенность с распределением обязанностей, кто именно должен их подготовить: местные власти переводят это на руководителей учебных заведений, в то же время некоторые руководители самостоятельно начинают готовить укрытие, привлекая к этому работников учебных заведений и родителей.

Он подчеркнул, что, согласно статье 78 закона Украины "Об образовании", финансирование учреждений и организаций системы образования осуществляется за средства соответствующих бюджетов, также допускается привлечение и других источников, не запрещенных законодательством, например благотворительной помощи.