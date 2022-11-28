Делегация ООН посетила Херсон – ОВА

Представители ООН заверили в "полной и всесторонней" гуманитарной поддержке жителей Херсонской области "на постоянной основе", отметили в ОВА Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

По его словам, представители ООН "заверили в полной и всесторонней гуманитарной поддержке" жителей Херсонской области "на постоянной основе".

"ООН в сотрудничестве с международными партнерами и агентствами доставила в нашу область шесть гуманитарных конвоев. Помощь уже получили Нововоронцовская, Высокопольская, Великоалександровская и Новоалександровская общины Херсонской области, два конвоя прибыли в освобожденный Херсон", – написал Янушевич.

Он отметил, что для жителей региона "доставили и доставляют" продукты питания длительного хранения, хлеб, питьевую воду, емкости для воды, средства гигиены, медикаменты и медоборудование, строительные наборы, солнечные лампы, спальные мешки, одеяла, теплую одежду, обувь, а для заведений и учреждений предоставляются генераторы.

Глава Херсонской ОВА выразил благодарность международным партнерам за действенную поддержку.