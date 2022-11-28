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Делегация ООН посетила Херсон – ОВА

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Представители ООН заверили в "полной и всесторонней" гуманитарной поддержке жителей Херсонской области "на постоянной основе", отметили в ОВА
Представители ООН заверили в "полной и всесторонней" гуманитарной поддержке жителей Херсонской области "на постоянной основе", отметили в ОВА
Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Делегация Организации Объединенных Наций (ООН), в состав которой вошли постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун и глава офиса Управления по координации гуманитарных дел Сара Хилдинг, 28 ноября посетила деоккупированный Херсон.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

По его словам, представители ООН "заверили в полной и всесторонней гуманитарной поддержке" жителей Херсонской области "на постоянной основе".

"ООН в сотрудничестве с международными партнерами и агентствами доставила в нашу область шесть гуманитарных конвоев. Помощь уже получили Нововоронцовская, Высокопольская, Великоалександровская и Новоалександровская общины Херсонской области, два конвоя прибыли в освобожденный Херсон", – написал Янушевич.

Он отметил, что для жителей региона "доставили и доставляют" продукты питания длительного хранения, хлеб, питьевую воду, емкости для воды, средства гигиены, медикаменты и медоборудование, строительные наборы, солнечные лампы, спальные мешки, одеяла, теплую одежду, обувь, а для заведений и учреждений предоставляются генераторы.

Глава Херсонской ОВА выразил благодарность международным партнерам за действенную поддержку.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid0YfRbQrgHXaNCYedXj8L68tzzLCvjfY944NgBuSHqkd8kaHxqEjbRK2BRA9kSPCrgl

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявили в ОК "Юг" ВСУ 24 ноября.

Теги: Украина, Херсон, ООН, Херсонская область, продукты, гуманитарная помощь, Херсонская ОГА, население, сотрудничество, одежда, обувь, питание, Ярослав Янушевич
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