Делегация ООН посетила Херсон – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
По его словам, представители ООН "заверили в полной и всесторонней гуманитарной поддержке" жителей Херсонской области "на постоянной основе".
"ООН в сотрудничестве с международными партнерами и агентствами доставила в нашу область шесть гуманитарных конвоев. Помощь уже получили Нововоронцовская, Высокопольская, Великоалександровская и Новоалександровская общины Херсонской области, два конвоя прибыли в освобожденный Херсон", – написал Янушевич.
Он отметил, что для жителей региона "доставили и доставляют" продукты питания длительного хранения, хлеб, питьевую воду, емкости для воды, средства гигиены, медикаменты и медоборудование, строительные наборы, солнечные лампы, спальные мешки, одеяла, теплую одежду, обувь, а для заведений и учреждений предоставляются генераторы.
Глава Херсонской ОВА выразил благодарность международным партнерам за действенную поддержку.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявили в ОК "Юг" ВСУ 24 ноября.