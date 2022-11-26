Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская – глава Нацполиции

"Херсонская область среди всех деоккупированных территорий оказалась наиболее заминированной. Саперы полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тыс. взрывоопасных предметов", – написал он.
Глава Нацполиции подчеркнул, что "благодаря работе разминировщиков удалось спасти сотни, а то и тысячи жизней".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, около 7 тыс. км² – заминированная территория Херсонской области.
В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.
Отступая из Херсона, россияне, по информации обладминистрации, заминировали "почти все". В ходе разминирования территории области один украинский сапер погиб и еще четверо получили ранения. 13 ноября на освобожденной территории региона на минах подорвались два автомобиля.