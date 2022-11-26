Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская – глава Нацполиции

По данным ГСЧС на 18 ноября, в Херсонской области заминированы тысячи квадратных километров территории Фото: Ігор Клименко / Facebook

"Херсонская область среди всех деоккупированных территорий оказалась наиболее заминированной. Саперы полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тыс. взрывоопасных предметов", – написал он.

Глава Нацполиции подчеркнул, что "благодаря работе разминировщиков удалось спасти сотни, а то и тысячи жизней".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, около 7 тыс. км² – заминированная территория Херсонской области.