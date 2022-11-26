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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская – глава Нацполиции

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По данным ГСЧС на 18 ноября, в Херсонской области заминированы тысячи квадратных километров территории
По данным ГСЧС на 18 ноября, в Херсонской области заминированы тысячи квадратных километров территории
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область. Об этом 26 ноября сообщил в Fаcebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Херсонская область среди всех деоккупированных территорий оказалась наиболее заминированной. Саперы полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тыс. взрывоопасных предметов", – написал он.

Глава Нацполиции подчеркнул, что "благодаря работе разминировщиков удалось спасти сотни, а то и тысячи жизней".

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0kBu6gv8aQ1yEDw7QyYJSrnWKoB7zpFr6xcawavdg9NU6gg5aRQLB5NVv6bjL4Uqtl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, около 7 тыс. км² – заминированная территория Херсонской области.

Контекст:

В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

Отступая из Херсона, россияне, по информации обладминистрации, заминировали "почти все". В ходе разминирования территории области один украинский сапер погиб и еще четверо получили ранения. 13 ноября на освобожденной территории региона на минах подорвались два автомобиля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, полиция, Херсонская область, саперы, минирование, война России против Украины, разминирование, Игорь Клименко
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