В Украине заминировано 30% территории – ГСЧС

"Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с периодом, когда мы не воевали", – отметил Крук.
По его словам, в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. Там сейчас заминировано более 8 тыс. км². Из них около 7 тыс. км² – территория Херсонской области и до 1,5 тыс. км² – Николаевской.
"Там работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Выполняются все поставленные задачи, основные из которых – это запуск систем жизнеобеспечения и оказание помощи гражданам. Пожарно-спасательные подразделения работают и как гуманитарные хабы, откуда раздается помощь, прибывающая в Херсонскую область", – рассказал он.
Также работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют объекты, запускаемые в работу, рассказал глава ГСЧС.
Крук отметил, что структурам, которые там работают, понадобится несколько месяцев для восстановления полноценной жизни в Херсонской области.
В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области вместе с областным центром.
Отступая из Херсона, россияне, по информации ОВА, заминировали "почти все". В ходе разминирования территории области один украинский сапер погиб и еще четверо получили ранения. 13 ноября на освобожденной территории региона на минах подорвались два автомобиля.