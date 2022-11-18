В Украине заминировано 30% территории – ГСЧС

"Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с периодом, когда мы не воевали", – отметил Крук.

По его словам, в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. Там сейчас заминировано более 8 тыс. км². Из них около 7 тыс. км² – территория Херсонской области и до 1,5 тыс. км² – Николаевской.

"Там работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Выполняются все поставленные задачи, основные из которых – это запуск систем жизнеобеспечения и оказание помощи гражданам. Пожарно-спасательные подразделения работают и как гуманитарные хабы, откуда раздается помощь, прибывающая в Херсонскую область", – рассказал он.

Также работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют объекты, запускаемые в работу, рассказал глава ГСЧС.

Крук отметил, что структурам, которые там работают, понадобится несколько месяцев для восстановления полноценной жизни в Херсонской области.