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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине заминировано 30% территории – ГСЧС

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Саперы активно занимаются разминированием украинской территории
Саперы активно занимаются разминированием украинской территории
Фото: EPA

В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия. Об этом 18 ноября заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук в эфире национального телемарафона, видео опубликовала ГСЧС.

"Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с периодом, когда мы не воевали", – отметил Крук.

По его словам, в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. Там сейчас заминировано более 8 тыс. км². Из них около 7 тыс. км² – территория Херсонской области и до 1,5 тыс. км² – Николаевской.

"Там работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Выполняются все поставленные задачи, основные из которых – это запуск систем жизнеобеспечения и оказание помощи гражданам. Пожарно-спасательные подразделения работают и как гуманитарные хабы, откуда раздается помощь, прибывающая в Херсонскую область", – рассказал он.

Также работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют объекты, запускаемые в работу, рассказал глава ГСЧС.

Крук отметил, что структурам, которые там работают, понадобится несколько месяцев для восстановления полноценной жизни в Херсонской области.

Контекст:

В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области вместе с областным центром.

Отступая из Херсона, россияне, по информации ОВА, заминировали "почти все". В ходе разминирования территории области один украинский сапер погиб и еще четверо получили ранения. 13 ноября на освобожденной территории региона на минах подорвались два автомобиля.

Теги: ГСЧС, Херсонская область, Николаевская область, минирование, война России против Украины, разминирование, Сергей Крук
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