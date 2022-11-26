Оккупанты не смогут удержать левобережную часть Херсонской области – ОК Юг

По мнению Гуменюк, россияне "уже понимают провал своей военной стратегии".

"Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию того, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать [jогнем] тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра в районе Армянска [во временно оккупированном Крыму", – отметила она.

Спикер видит признаки того, что оккупанты осознают: им придется отступать с оккупированных территорий.

"На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по [рубежам] которой и отступали. [Точно] так же сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15−20 км. Потому что понимает, что придется отступать", – заключила она.