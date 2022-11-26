Оккупанты не смогут удержать левобережную часть Херсонской области – ОК Юг

По мнению Гуменюк, россияне "уже понимают провал своей военной стратегии".
"Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию того, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать [jогнем] тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра в районе Армянска [во временно оккупированном Крыму", – отметила она.
Спикер видит признаки того, что оккупанты осознают: им придется отступать с оккупированных территорий.
"На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по [рубежам] которой и отступали. [Точно] так же сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15−20 км. Потому что понимает, что придется отступать", – заключила она.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины, заявила 15 ноября Гуменюк. Она отметила, что на данный момент ВСУ считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.