ОК "Юг" об освобождении Кинбурнской косы: Работа очень сложная

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона 28 ноября, трансляцию ведет канал "Рада".

Она призвала не хайповать на теме операции по освобождению косы.

"Очень много запросов о том, что же там происходит. Поверьте, там происходит то же, что происходит по всей Украине. Там идет война. Происходят боевые действия, и работа очень сложная, в том числе и из-за того, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение, и разговоры о том, что к зерновому коридору следует присоединять Николаевскую область. Все это очень большой спектр факторов, которые нужно учитывать и дождаться официальной сводки Генерального штаба, только они могут известить о том, что действительно происходит и когда действительно можно радоваться", – добавила Гуменюк.

Контекст:

12 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе. Контроль Украины над косой, по словам Гуменюк, позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева.

Гуменюк рассказывала 22 ноября, что операция на Кинбурнской косе ведется в условиях информационной тишины. "Нам помогает море. Враг не может закрепиться там потому, что ВСУ наносят поражение по пунктам противника. Коса не предполагает расположения большого количества построек, где можно закрепиться и удержаться. [...] Следует помнить, что Кинбурнская коса соединена с временно оккупированной частью левобережья Херсонской области, что позволяет врагу подтягивать резервы", – говорила она.

По оценке Института исследования войны, россияне не намерены долго удерживать позиции на косе. Оккупанты ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены защищаться от наступления ВСУ на территории, непосредственно окружающей соединение косы с материковой частью области, предполагают в ISW.