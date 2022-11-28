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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОК "Юг" об освобождении Кинбурнской косы: Работа очень сложная

Операция по освобождению косы ведется в условиях информационной тишины, отмечала Гуменюк
Операция по освобождению косы ведется в условиях информационной тишины, отмечала Гуменюк
Скриншот: ШоТам / YouTube

Погодные условия усложняют работу украинских защитников, которые проводят операцию по освобождению Кинбурнской косы (Николаевская и Херсонская области).

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона 28 ноября, трансляцию ведет канал "Рада"

Она призвала не хайповать на теме операции по освобождению косы. 

"Очень много запросов о том, что же там происходит. Поверьте, там происходит то же, что происходит по всей Украине. Там идет война. Происходят боевые действия, и работа очень сложная, в том числе и из-за того, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение, и разговоры о том, что к зерновому коридору следует присоединять Николаевскую область. Все это очень большой спектр факторов, которые нужно учитывать и дождаться официальной сводки Генерального штаба, только они могут известить о том, что действительно происходит и когда действительно можно радоваться", – добавила Гуменюк.  

Скриншот: google.com.ua
 Контроль Украины над косой, говорила Гуменюк, позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева. Скриншот: google.com.ua

Контекст:

12 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе. Контроль Украины над косой, по словам Гуменюк, позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева.

Гуменюк рассказывала 22 ноября, что операция на Кинбурнской косе ведется в условиях информационной тишины"Нам помогает море. Враг не может закрепиться там потому, что ВСУ наносят поражение по пунктам противника. Коса не предполагает расположения большого количества построек, где можно закрепиться и удержаться. [...] Следует помнить, что Кинбурнская коса соединена с временно оккупированной частью левобережья Херсонской области, что позволяет врагу подтягивать резервы", – говорила она. 

По оценке Института исследования войны, россияне не намерены долго удерживать позиции на косе. Оккупанты ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены защищаться от наступления ВСУ на территории, непосредственно окружающей соединение косы с материковой частью области, предполагают в ISW. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, Николаевская область, шторм, наступление, война России против Украины, Наталья Гуменюк, море
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