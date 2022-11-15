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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты "Градами" обстреляли Очаков с Кинбурнской косы

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Территория Кинбурнской косы единственный участок Николаевской области, который остается под контролем оккупантов
Территория Кинбурнской косы – единственный участок Николаевской области, который остается под контролем оккупантов
Фото: ЕРА

Российские оккупанты накануне обстреляли Очаков Николаевской области. Об этом 15 ноября в Telegram заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера с Кинбурнской косы враг из РСЗО "Град" пытался атаковать Очаков. Удары были по акватории и пирсам", – написал Ким.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

Помимо этого, 14 ноября с 9.30 враг наносил удары из ракетных систем залпового огня по портовой территории Куцурубской общины. Там также обошлось без разрушений и пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, Град, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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