Зеленский обсудил с Шольцем украинскую формулу мира и защиту от ракетных ударов РФ

Зеленский рассказал, что поблагодарил собеседника за поддержку украинской инициативы Grain From Ukraine (Германия выделила на нее €15 млн).

"Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", – добавил он.

Контекст:

По информации министра обороны Украины Алексея Резникова, РФ с начала вторжения нанесла по Украине более 16 тыс. ракетных ударов, при этом 97% объектов, ставших целью ударов России, – гражданские.

С начала октября Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры. В результате обстрелов 23 ноября погибли более 10 человек, в нескольких областях были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и в 10.00 составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине. К утру вторника дефицит еще вырос и составляет 30%, проинформировали в "Укрэнерго".