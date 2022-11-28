"В следующем году поддержка Украины будет только расти". Зеленский поговорил с Рютте

Собеседники обсудили "устойчивое оборонное сотрудничество" двух стран.
"Рад был услышать, что в следующем году поддержка Украины будет только расти. Также обсудили реализацию моей формулы мира и переход Украины к энергосберегающим технологиям", – отметил Зеленский.
Предыдущий раз Зеленский и Рютте созванивались 9 ноября.
Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €350 млн, сообщал NU.nl.
11 ноября стало известно, что Нидерланды предоставят Украине дополнительные €110 млн, чтобы помочь восстановить систему энергоснабжения.