"В следующем году поддержка Украины будет только расти". Зеленский поговорил с Рютте

Зеленский и Рютте созвонились второй раз с начала месяца Фото: ЕРА

Собеседники обсудили "устойчивое оборонное сотрудничество" двух стран.

"Рад был услышать, что в следующем году поддержка Украины будет только расти. Также обсудили реализацию моей формулы мира и переход Украины к энергосберегающим технологиям", – отметил Зеленский.

Предыдущий раз Зеленский и Рютте созванивались 9 ноября.