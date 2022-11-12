Нидерланды выделят Украине €110 млн для восстановления энергосистемы

Если не будет новых обстрелов, графики отключения света станут более комфортными, заявляли в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

"Украина готовится к суровой зиме. Половина ее систем энергоснабжения разрушена. В ближайшие месяцы украинцев ждут изнурительные условия. Нидерланды предоставят дополнительные €110 млн (€180 млн в целом), чтобы помочь с энергоснабжением и жильем этой зимой. Мы стоим вместе с Украиной", – написала она.

#Ukraine is preparing for a rough winter. Half of its energy supply systems are destroyed. Ukrainians will face grueling conditions in the coming months. * will provide an extra €110 m (€180 m total) to help with energy supply & shelter this winter. We #StandWithUkraine. pic.twitter.com/TBOSYsjUFk — Liesje Schreinemacher (@LSchreinemacher) November 11, 2022

Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон заявляла 11 ноября, что фонд поддержки энергетики Украины, созданный в связи с обстрелами со стороны российских оккупантов, чувствует проблему не с финансами, а с необходимым оборудованием.

"Первые трансформаторы – на пути замены тем, которые российские беспилотники или ракеты уничтожали. [...] Продолжается работа по поиску альтернативного оборудования", – рассказала Симсон.

В интервью УНИАН 31 октября Симсон говорила, что в Еврокомиссии работают с Украиной по трем энергетическим направлениям: пожертвования от государств-членов, пожертвования от частных компаний и фонд, созданный Энергетическим сообществом для финансовой помощи.