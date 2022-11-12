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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерланды выделят Украине €110 млн для восстановления энергосистемы

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Если не будет новых обстрелов, графики отключения света станут более комфортными, заявляли в "Укрэнерго"
Если не будет новых обстрелов, графики отключения света станут более комфортными, заявляли в "Укрэнерго"
Фото: depositphotos.com

Нидерланды предоставят Украине дополнительные €110 млн, чтобы помочь восстановить систему энергоснабжения. Об этом 11 ноября сообщила в Twitter министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.

"Украина готовится к суровой зиме. Половина ее систем энергоснабжения разрушена. В ближайшие месяцы украинцев ждут изнурительные условия. Нидерланды предоставят дополнительные €110 млн (€180 млн в целом), чтобы помочь с энергоснабжением и жильем этой зимой. Мы стоим вместе с Украиной", – написала она.

Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон заявляла 11 ноября, что фонд поддержки энергетики Украины, созданный в связи с обстрелами со стороны российских оккупантов, чувствует проблему не с финансами, а с необходимым оборудованием.

"Первые трансформаторы – на пути замены тем, которые российские беспилотники или ракеты уничтожали. [...] Продолжается работа по поиску альтернативного оборудования", – рассказала Симсон.

В интервью УНИАН 31 октября Симсон говорила, что в Еврокомиссии работают с Украиной по трем энергетическим направлениям: пожертвования от государств-членов, пожертвования от частных компаний и фонд, созданный Энергетическим сообществом для финансовой помощи.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения света.

В "Укрэнерго" 7 ноября рассказали, что самая сложная ситуация – в Киевской и Харьковской областях, и пообещали, что, если не будет новых обстрелов, графики отключения света в ближайшие дни станут более комфортными.

Теги: Украина, Нидерланды, Еврокомиссия, энергетика, обстрелы, инфраструктура, Кадри Симсон, энергосистема
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