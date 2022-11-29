Малюська о встрече с главами минюстов G7: Я говорил о том, что Путин должен сидеть в тюрьме. Как минимум это не вызывало возражений

Отвечать за военные преступления должны не только офицеры нижнего звена или солдаты, но также и топы РФ, отметил Малюська

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Есть абсолютное понимание, что, если есть российская агрессия и топ-чиновники останутся безнаказанными, это будет провал. Могу сказать точно, что общая психологическая атмосфера мероприятия и то, как к нашим идеям относятся международные партнеры, существенно изменилась за последние несколько месяцев… Даже те идеи, которые раньше нашим партнерам казались крайне радикальными… сейчас их восприятие гораздо лучше", – отметил глава Минюста Украины.

Встреча министров юстиции стран – членов G7 завершилась подписанием Берлинской декларации об Украине.

"В ней страны подробно описали, как они будут работать с нами, чтобы наказать РФ на совершенно разных юридических площадках (речь идет как о санкционном блоке, так и о расследовании военных преступлений), – подчеркнул Малюська. – Это синхронизация того, кто за что отвечает... Я говорил о том, что [президент РФ Владимир] Путин должен сидеть в тюрьме. Как минимум это не вызывало возражений у моих коллег… То есть есть понимание, что отвечать должны не только офицеры нижнего звена или солдаты, должны отвечать топы РФ".

Участники берлинской встречи "самым решительным образом осудили агрессивную войну России против Украины", подчеркнув, что "не могут оставаться безнаказанными военные преступления и другие злодеяния", говорится в тексте декларации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)