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Малюська о встрече с главами минюстов G7: Я говорил о том, что Путин должен сидеть в тюрьме. Как минимум это не вызывало возражений

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Отвечать за военные преступления должны не только офицеры нижнего звена или солдаты, но также и топы РФ, отметил Малюська
Отвечать за военные преступления должны не только офицеры нижнего звена или солдаты, но также и топы РФ, отметил Малюська

Единственной темой переговоров и дискуссий на встрече глав минюстов стран "Большой семерки" (G7 – Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) 29 ноября в Берлине (ФРГ) было то, как мощные страны мира должны реагировать на российскую агрессию против Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Есть абсолютное понимание, что, если есть российская агрессия и топ-чиновники останутся безнаказанными, это будет провал. Могу сказать точно, что общая психологическая атмосфера мероприятия и то, как к нашим идеям относятся международные партнеры, существенно изменилась за последние несколько месяцев… Даже те идеи, которые раньше нашим партнерам казались крайне радикальными… сейчас их восприятие гораздо лучше", – отметил глава Минюста Украины.

Встреча министров юстиции стран – членов G7 завершилась подписанием Берлинской декларации об Украине.

"В ней страны подробно описали, как они будут работать с нами, чтобы наказать РФ на совершенно разных юридических площадках (речь идет как о санкционном блоке, так и о расследовании военных преступлений), – подчеркнул Малюська. – Это синхронизация того, кто за что отвечает... Я говорил о том, что [президент РФ Владимир] Путин должен сидеть в тюрьме. Как минимум это не вызывало возражений у моих коллег… То есть есть понимание, что отвечать должны не только офицеры нижнего звена или солдаты, должны отвечать топы РФ".

Участники берлинской встречи "самым решительным образом осудили агрессивную войну России против Украины", подчеркнув, что "не могут оставаться безнаказанными военные преступления и другие злодеяния", говорится в тексте декларации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории УкраиныПостепенное продвижение ВСУ продолжается.

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Берлин, тюрьма, переговоры, агрессия, декларация, Минюст, расследование, преступление, российская агрессия, война России против Украины, президент, встреча, Денис Малюська
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