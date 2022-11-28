В России хотят отправить на Донбасс жен и матерей мобилизованных

Женщины будут ездить на оккупированные территории Украины, чтобы "на месте выяснять, в чем нуждаются бойцы", пишет издание. Они станут участниками проекта "Сопричастность" от регионального отделения правящей партии "Единая Россия", эта же партия будет финансировать поездки.
"Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам", – заявил Лимаренко.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.
Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы. Об этом сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября.