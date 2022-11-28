В России хотят отправить на Донбасс жен и матерей мобилизованных

Россиянок отправят проверять, как воюют их родственники в Украине Фото: EPA

Женщины будут ездить на оккупированные территории Украины, чтобы "на месте выяснять, в чем нуждаются бойцы", пишет издание. Они станут участниками проекта "Сопричастность" от регионального отделения правящей партии "Единая Россия", эта же партия будет финансировать поездки.

"Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам", – заявил Лимаренко.