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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России хотят отправить на Донбасс жен и матерей мобилизованных

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Россиянок отправят проверять, как воюют их родственники в Украине
Фото: EPA

Губернатор Сахалинской области РФ Валерий Лимаренко договорился на встрече с женами и матерями мобилизованных о создании общественной группы. Ее члены должны будут поочередно ездить на оккупированный Донбасс, чтобы следить за условиями военных, сообщает Sakh.Online 28 ноября.

Женщины будут ездить на оккупированные территории Украины, чтобы "на месте выяснять, в чем нуждаются бойцы", пишет издание. Они станут участниками  проекта "Сопричастность" от регионального отделения правящей партии "Единая Россия", эта же партия будет финансировать поездки.

"Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам", – заявил Лимаренко.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.

Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы. Об этом сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября.

Теги: Россия, мобилизация, Сахалин, война России против Украины, женщины
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