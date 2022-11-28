ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия перебросила в Беларусь крупный эшелон с военной техникой – "Беларускі Гаюн"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
РФ перебросила в Беларусь 15 ЗРК "Тор-М2"
РФ перебросила в Беларусь 15 ЗРК "Тор-М2"
Фото: uk.wikipedia.org

Россия перебросила в Беларусь крупный эшелон с военной техникой, в частности, 15 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram 28 ноября со ссылкой на канал "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Эшелон 25 ноября отправился с ж/д-станции Ейск Краснодарского края России, говорится в сообщении. 28 ноября в 10.00 он был замечен на ж/д-станции Орша-Центральная Витебской области Беларуси. Пунктом назначения эшелона является ж/д-станция Лесная Брестской области. 

Как сообщило сообщество, это не последний военный эшелон с ЗРК "Тор-М2", которые перебрасывают в Беларусь с РФ.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

28 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление на Украину в ближайшее время, – пример выгодной для России провокации. По словам Юсова, так страна-агрессор пытается испугать украинцев.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, агрессия, вторжение, российская агрессия, наступление, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап позировал в свете софита с хлопком
Потап позировал в свете софита с хлопком
Бывшая жена Остапчука снялась в лифте, высоко задрав край толстовки
Бывшая жена Остапчука снялась в лифте, высоко задрав край толстовки
Роднянский заявил, что на него написал донос "очень патриотичный и очень православный" коллега из РФ
Роднянский заявил, что на него написал донос "очень патриотичный и очень православный" коллега из РФ
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
Никитюк показала свое авто. Фото
Никитюк показала свое авто. Фото
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генераторов
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генераторов
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (474232)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (110305)
3
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (89105)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (71785)
5
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (62647)
6
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды (46068)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (29219)
8
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео (28089)
 
 
 
 