Россия перебросила в Беларусь крупный эшелон с военной техникой – "Беларускі Гаюн"

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram 28 ноября со ссылкой на канал "Сообщество железнодорожников Беларуси".
Эшелон 25 ноября отправился с ж/д-станции Ейск Краснодарского края России, говорится в сообщении. 28 ноября в 10.00 он был замечен на ж/д-станции Орша-Центральная Витебской области Беларуси. Пунктом назначения эшелона является ж/д-станция Лесная Брестской области.
Как сообщило сообщество, это не последний военный эшелон с ЗРК "Тор-М2", которые перебрасывают в Беларусь с РФ.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
28 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление на Украину в ближайшее время, – пример выгодной для России провокации. По словам Юсова, так страна-агрессор пытается испугать украинцев.