Россия перебросила в Беларусь крупный эшелон с военной техникой – "Беларускі Гаюн"

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram 28 ноября со ссылкой на канал "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Эшелон 25 ноября отправился с ж/д-станции Ейск Краснодарского края России, говорится в сообщении. 28 ноября в 10.00 он был замечен на ж/д-станции Орша-Центральная Витебской области Беларуси. Пунктом назначения эшелона является ж/д-станция Лесная Брестской области.

Как сообщило сообщество, это не последний военный эшелон с ЗРК "Тор-М2", которые перебрасывают в Беларусь с РФ.