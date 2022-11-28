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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Активизация темы наступлении из Беларуси – фейк, чтобы посеять панику

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Военная разведка призывает не поддаваться на провокации
Военная разведка призывает не поддаваться на провокации
Фото: Минобороны Беларуси / Twitter

Информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление на Украину в ближайшее время – пример выгодной для России провокации. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил 28 ноября в эфире телеканала "Freeдом". Его цитату приводит сайт Минобороны.

По словам Юсова, так страна-агрессор пытается испугать украинцев. При этом информационно-психологическая операция об опасности со стороны Беларуси и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко имеет сразу несколько целей.

"И в данном случае мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, опрокинуть силы из других направлений. Ну и также объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрило, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до сих пор не было”, – рассказал представитель ГУР.

Он отметил, что сегодня важно понимать, какие цели ставит перед собой Россия и не реагировать на ее провокации.

"Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть, и Лукашенко помогает [президенту России Владимиру] Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и вовлечение Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем", – добавил представитель военной разведки Украины.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Андрей Юсов, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, дезинформация
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