Активизация темы наступлении из Беларуси – фейк, чтобы посеять панику

По словам Юсова, так страна-агрессор пытается испугать украинцев. При этом информационно-психологическая операция об опасности со стороны Беларуси и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко имеет сразу несколько целей.

"И в данном случае мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, опрокинуть силы из других направлений. Ну и также объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрило, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до сих пор не было”, – рассказал представитель ГУР.

Он отметил, что сегодня важно понимать, какие цели ставит перед собой Россия и не реагировать на ее провокации.

"Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть, и Лукашенко помогает [президенту России Владимиру] Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и вовлечение Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем", – добавил представитель военной разведки Украины.